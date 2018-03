Stavanger-serie til Cannes

Rogalandsavis

Av Veronica Karlsen, NTB

NRK-dramaserien «Lykkeland» har ikke fått vist seg fram her hjemme før det er klart at den er tatt ut til seriefestivalen i Cannes.

Serien følger fire personer og viser hvordan tidenes oljefunn forandrer livene deres. Serien tar oss med til Stavanger og tiden 1969–1972. Åtte episoder står for tur og de ankommer skjermene her hjemme tidligst høsten 2018, heter det fra kanalen.

– Det er utrolig stas at «Lykkeland» får sin første visning i Cannes. Det er kun ti internasjonale serier som er tatt ut til denne konkurransen, og det er en stor ære at «Lykkeland» er en av dem, sier Synnøve Hørsdal. Hun er produsent og administrerende direktør i Maipo Film: Selskapet som produserer serien for NRK.

Tre av hovedrollene spilles av unge talenter fra Stavanger. Også mer etablerte skuespiller er om bord, som den britiske skuespilleren Bart Edwards. Pia Tjelta og Per Kjerstad har rollene som rederparet Fredrik og Ingrid Nyman. I rollen som regissør finner vi Petter Næss.

«Lykkeland» får verdenspremiere i Cannes under tittelen «State of Happiness» 10. april. Dagen etter er det direktesendt gallaforestilling, der priser i en rekke kategorier skal deles ut.

«Lykkeland» er eneste nordiske produksjon som har fått innpass i hovedkonkurransen. De andre ni nominerte seriene er fra USA, Belgia, Tyskland, Israel, Italia, Mexico og Sør-Korea.