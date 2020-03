Stavanger Røde Kors stiller med legevaktbil

Stavanger Røde Kors girer opp for å møte behovene og sikre beredskapen i en ekstraordinær situasjon.

Hjelpekorpset stiller nå legevaktbil med sjåfør fra klokken 08.00 til 22.00 hver dag. Bilen er stasjonert på legevakten, og SUS stiller med helsepersonell. Bilen skal brukes i forbindelse med utrykning til koronasyke og mistanke om smitte.

Alvorlig situasjon

Foreningens mange omsorgsaktiviteter tar nå grep for å kunne ivareta deltakerne i de forskjellige aktivitetene, og er også i kontakt med Stavanger kommune om videre innsats.

– Vi står overfor en svært alvorlig situasjon og det er helt avgjørende at alle nå følger rådene fra våre myndigheter. Det er svært viktig at alle gjør sitt for å bremse dette viruset, sier leder i Stavanger Røde Kors, Pål Flemming Bang.

– For å hjelpe oss alle til å navigere best mulig i denne situasjonen har vi i Røde Kors utarbeidet et sett koronavettregler som viser hvordan vi kan ta vare på både oss selv og andre, sier Bang.

LES OGSÅ: Go-Ahead innstiller flere avganger på Jærbanen