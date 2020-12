– Nå kommer enda mer penger til smittevern. Stavanger kommune har hatt kostnader med dette og får nå 20 millioner kroner ekstra for smittevernsarbeid i 2020. Igjen ser vi at regjeringen stiller opp for kommunene. Kommunesektoren har så langt fått mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak, sier Ole Ueland (H), Solveig Ege Tengesdal (Krf) og Kjartan Alexander Lunde (V) i en pressemelding.

Stavanger kommune får i denne omgangen 20 millioner kroner til dekning av kostnader med smittevern og TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene). Dette kommer i tillegg til de 500 tusen som kom til smittevernstiltak i november.

Totalt har dermed Stavanger kommune i 2020 og foreløpig for 2021 fått tildelt 306,03 millioner kroner i ekstra støtte grunnet koronasituasjonen.

– Regjeringspartiene har dermed bidratt til at kommunene fortsatt kan ha gode barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, sier de i pressemeldingen.

De understreker at kommunene står i førstelinjen for å bekjempe viruset. Samtidig skal de sørge for at innbyggerne får gode velferdstjenester, som barnehage, skole og eldreomsorg.

– Det er ingen grunn til å kutte i tjenestene på grunn av koronakrisen. Regjeringen har lovet å kompensere kommunene for merutgifter og mindreinntekter som følge av koronakrisen. Det står vi ved, sier Ole Ueland, gruppeleder for Høyre.

– Det siste året har kommunene kombinert de vanlige oppgavene med strenge krav til smittevern og stort press på helsetjenestene. Det har vært krevende og kostbart for mange kommuner. Derfor er det viktig at regjeringen stiller opp, sier Solveig Ege Tengesdal, gruppeleder for Krf.

– Koronapandemien krever ekstra innsats fra mange, og den krever ekstra penger. Den blågrønne regjeringen bevilger nå ekstra midler slik at sårbare grupper som barn og unge ikke skal lide av tiltakene satt inn mot pandemien, sier Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder for Venstre.

Fakta:

- Stavanger kommune fikk tildelt 4,76 millioner kroner i mars. I den første større krisepakken i april fikk Stavanger 95,46 millioner kroner.

- I mai fikk Stavanger kommune ytterligere 67,5 millioner kroner i tiltakspakke.

- I oktober kom 7,05 millioner kroner i ekstra frie skjønnsmidler til Stavanger.

- I november kom 666 tusen kroner til ekstra smittevern i Stavanger.

- I slutten av desember skal det deles ut ytterligere 41 millioner kroner i Rogaland som ikke er fordelt enda.

- For å møte ekstra kostnader i første halvår 2021 har Stavanger i et tilleggsnummer i november fått tildelt 117,64 millioner kroner.

- I vår ble det etablert en arbeidsgruppe med representanter fra staten og kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) som skulle se på hvordan koronakrisen påvirker kommuneøkonomien. 16. oktober la arbeidsgruppen frem den første delrapporten. Den viste at regjeringens kompensasjon til kommunesektoren så langt samsvarer godt med de reelle merutgiftene og mindreinntektene som følge av koronakrisen.