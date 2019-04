Stavanger kommune etterlyser utstyr som ble stjålet fra legevaktbil

– Hjelp oss å finne denne bagen igjen, og la oss få dette utstyret som vi trenger for å drive akutt behandling og utredning av pasienter. Ingen andre har behov for dette, sier legevaktsjef Hilde Frafjord til RA.



Natt til lørdag ble legevaktbilen i Stavanger frastjålet hovedbagen med medisinsk utstyr mens bilen var under utrykning, meldte Stavanger Aftenblad lørdag.



Bagen og innholdet er verdt rundt 100.000 kroner.



Tyveriet skjedde under et oppdrag i Normanns gate. Trolig har ikke bakluka på legevaktbilen gått i lås, slik at den har stått åpen mens helsepersonellet var inne på den aktuelle adressen for utrykningen, skriver NTB.



Nå får legevaktsjefen drahjelp fra Stavanger kommune, som mandag går ut med en etterlysning av bagen på Facebook-siden sin. I et innlegg med to bilder av legevaktutstyret, skriver de:



«Denne veska, full av utstyr og medisiner som redder liv, forsvant fra legevaktbilen i Stavanger under utrykning sist helg. Ser du den, oppdager du den, vet du om den? Vær så snill å levèr den på legevakta, eller bare ring 116 117. Vi spør ikke hvem du er og hvor veska har vært, bare legevakta får igjen det dyrebare utstyret sitt. Ubrukelig for andre, nødvendig for legen, livsviktig for noen.»



De oppfordrer publikum til å dele innlegget.



– Det gjør ikke noe om medikamenter mangler i bagen. Lever den uansett tilbake. Bagen inneholder kostbart utstyr som vi ikke har all verdens av, oppfordrer legevaktsjef Hilde Frafjord, som opplyser at de har anmeldt saken.



– Har dere opplevd tyverier som dette tidligere?



– Vi opplever stadig vekk at småutstyr stjeles fra legevakten, men i legevaktbilen har vi aldri hatt tyverier, sier hun.





