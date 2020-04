Stavanger er tilbake på verdenscupkartet

Følg RA Sporten på Facebook!

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) kunngjorde tirsdag verdenscuplisten for de to neste sesongene. Der er Stavanger tilbake etter et opphold siden 2017/18-sesongen.

Det skal arrangeres skøyteløp i byen 20.-22. november 2020 og 19.-21. november 2021.

Verdenscupstarten kommende sesong er lagt til polske Tomaszów Mazowiecki. Helgen etter står Stavanger for tur.

