Onsdag ble Stavanger utropt til «Norges elbilhovedstad 2019» under Arendalsuka.



– Stavanger har levert på veldig mye. Størst prosentvis vekst i antall elbiler, men den store jobben de har gjort på lading ble tilslutt tungen på vekstskålen. De har bygd flest ladere, har minst ladekø og elbileierne i Stavanger er mest fornøyd med ladetilbudet. Det er bare å gratulere, sa juryleder Erik Lorentzen, for Elbilhovedstaden, som til daglig er leder for fag og rådgiving i Norsk elbilforening.



Det skriver Norsk elbilforening i en pressemelding.



Fornøyd kommunalråd

En fagjury har vurdert byene opp mot hverandre basert på byenes egen rapportering av elbil-innsatsen det siste året. Ekstrapoeng kunne også gis for presentasjonen fra byenes representanter på selve arrangementet.



I fjor stakk Bergen av med gullet. Oslo gikk av med den første seieren i konkurransens historie i 2017.

Kommunalråd Per A. Thorbjørnsen (V) var Stavangers representant under arrangementet. De to siste årene har Stavanger havnet på tredjeplass blant storbyene.

Under onsdagens kåring gliste Thorbjørnsen bredt.

– Vi har gjort ord til handling. Alle de politske partiene har vært enige om denne satsingen og alle partiene står bak denne seieren. i 2017 kom vi som en åpenbar taper – nå er vi åpenbar vinner, uttalte han til de frammøtte etter at klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen hadde gitt byen den nye hederstittelen.



Thorbjørnsen framholdt at prisen er en tverrpolitisk seier.



– Og jeg takker Oslo og Bergens arbeid på dette feltet som inspirerte Stavanger kommune, skriver han i en tekstmelding til RA.



Plasseringene

Fagjuryen besto av Erik Lorentzen, leder av fag og rådgivning i Norsk elbilforening, Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen Zero og Beate Nossum, byråleder og spesialrådgiver i Footprint.

Dette ble årets plasseringer:

1. Stavanger, 17 poeng

2. Bergen, 14 poeng

3. Oslo, 13 poeng

4. Trondheim, 9 poeng

Stavanger kommune har fått flere hyllester denne uken. Mandag ble Stavanger kåret til Norges smarteste by. Stavanger er dessuten landets best klimatilpassede kommune, ifølge en ny nasjonal kartlegging som ble offentliggjort på tirsdag.