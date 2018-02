Rogalandsavis

Mandag ettermiddag, fra klokken 17.00, ble Michelin-guiden for de nordiske landene sluppet i Købenahvn.

Sabi Omakase beholder sin ene Michelin-stjerne. Det samme gjør Re-Naa.

Både Sven Erik Renaa ved Re-Naa og Sabi Omakases Roger Asakil Joya var til stede på utdelingen i København.

– Hadde ikke forventet noe annet

– Vi er veldig fornøyde, sier Renaa på telefon til RA.

– Egentlig hadde jeg ikke forventet noe annet, men vi er stolte over å få beholde stjernen. Jeg føler at vi fortjente å beholde den. Jeg hadde blitt mer overrasket dersom vi hadde mistet den. Nivået vårt nå er høyere enn da vi fikk stjernen, fortsetter Renaa.

Stjernekokken sier at han ikke føler noe ekstra leveringspress i forhold til å være med i guiden med én stjerne.

– Nei. Vi har gjester hver kveld. Det er gjestene vi leverer til, sier Renaa.

– Må levere hvert år

Roger Asakil Joya var også en glad mann etter at Sabi Omakase også beholder sin stjerne.

– Man må jo bevise at man fortjener det – hvert år.

– Jeg står der selv. Det er imtimt. Jeg vet og ser om gjestene er fornøyde eller ikke. At vi beholder stjerner viser at vi har en kontinuitet i det vi leverer, sier Joya til RA.

Norge fikk en ny Michelin-restaurant, Galt, i Oslo. Det satte Renna stor pris på.

– Jeg må gratulerer Björn Svensson. Utrolig gøy at enda en norsk restaurant får en stjerne, sier Renaa.

To stjerner?

– Det ville overrasket meg om de mister stjernene, men det vil også overraske meg om de får en til, selv om Re-Naa er på et nivå som holder minst to stjerner, uten problem, sa den prisbelønte kokken Harald Osa til RA i mandagens avis.

Renaa selv tar det med slående ro.

– Ser man på dem som fikk to stjerner i år, så ser man at de har hatt et trykk rundt seg over flere år. Mye mer enn det vi har hatt. Da tenker jeg p medieoppslag og opphausing generelt, sier Renaa.

Mens Sven Erik Renaa feiret i København, var Torill Renaa med flere samlet på Renaa hjemme i Stavanger.

Hun var både lettet, glad, stolt og inspirert da det ble kjent at Re-Naa beholder stjernen.

– Kjempegledelig! En stor ære. Dette henger høyt, sier hun da RA tar turen innom.

Torill Renaa var trygg på å beholde stjernen, fram til dagen da 2018-guiden ble presentert.

– Det er jo alltid en mulighet for at man mister den. At vi beholder stjernen betyr at vi jobber riktig. Det setter jeg stor pris på. Det er også gledelig for alle som jobber her. Dette fortjener de. Det samme gjelder våere leverandører. Alt henger sammen. Det er så mange gode råvareprodusenter i Rogaland, sier Torill Renaa, som minner om hvor få restauranter som faktisk kan smykke seg med tittelen.

– Norge har seks Michelin-restauranter. To av dem er i Stavanger. Vi bor i en matby. Det skjer så uytrolig mye spennende i byen – hele tiden, sier Renaa.

Norske restauranter med Michelin-stjerner:

Norge har seks restauranter i Michelin-guiden med til sammen åtte stjerner.

Tre stjerner:

Maaemo (Oslo)

Én stjerne:

Galt (Oslo)

Kontrast (Oslo)

Statholdergaarden (Oslo)

Re-naa (Stavanger)

Sabi Omakase (Stavanger)

Dette betyr stjernene

Michelin-guiden deler hver år ut ut én, to eller tre stjerner til restauranter.

** Tre Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å reise til».

** To Michelin-stjerner gis til en restaurant som det er «verdt å ta en omvei for».

** En Michelin-stjerne gis til en restaurant som er «veldig god i sin kategori».