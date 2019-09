Statsviter om valget: – En enorm personlig triumf for Kari Nessa Nordtun  

– Årets valg i Stavanger er historisk, og jeg tenker at det er en enorm personlig triumf for Kari Nessa Nordtun, sier Svein Erik Tuastad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.



Valgnatten ble det klart at Arbeiderpartiet er det største partiet i Stavanger med 25,4 prosent oppslutning. Tirsdag gikk partiet sammen med Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), Miljøpartiet De Grønne (MDG), SV, Rødt og Sp og ble enige om en valgteknisk avtale. Den innebærer blant annet å fremforhandle en felles politisk plattform og fordeling av ordfører og andre sentrale verv.



De nye samarbeidspartiene vil da få 38 mandater, og flertall i det nye kommunestyret i Stavanger. Den borgerlige opposisjonen med Høyre og Frp i spissen vil sitte med 29 mandater. Dermed blir Kari Nessa Nordtun (Ap) etter alle solemerker Stavangers neste ordfører.

Gode relasjoner

– Nordtun begynte denne valgkampen som en anonym Stavanger-politiker som nesten ingen visste om, og hun endte som en kommende stjerne av nasjonalt format, sier Tustad.



Han peker på flere årsaker til Nordtuns triumf.



– Hun har klart å markere viktige Ap-saker og har dessuten etablert gode relasjoner.



Ap-toppen har også har gjort kloke, strategiske valg, mener Tuastad. Ett av dem er en medvirkende årsak til at vippepartiet FNB har valgt Ap og opposisjonen som samarbeidspartier framfor Høyre og Frp som har vært i posisjon, tror han.



Tuastad viser til at Nordtun tidligere i år gjorde det klart at partiet er villig til å droppe rushtidsavgiften i bommene på Nord-Jæren.



– Dermed fikk hun ryddet dette unna før forhandlingene og hadde noe å gi til FNB uten at det ble ramaskrik, sier Tuastad.

Personkjemi

At Nordtun trolig har bygd opp en god relasjon til FNBs Frode Myrhol i siste periode, kan også være en årsak til at partiet har klart å lokke til seg bompengepartiet, tror han.



Kommunikasjonsklimaet mellom FNB og Leif Arne Moi Nilsen i posisjonspartiet Frp har på sin side vært ampert.



– Kan kranglingen mellom Myrhol og Moi Nilsen ha vært en medvirkende årsak til at Myrhol velger å gå i forhandlinger med opposisjonen?



– Generell personkjemi til ulike partipolitikere kan ha spilt inn, men ikke som en direkte hovedårsak, tror Tuastad.



At venstresiden fikk mest framgang i valget, kan også være en medvirkende faktor for valg av samarbeidspartier, peker han på.

Samarbeid mulig

John Peter Hernes, Høyres ordførerkandidat, har uttalt til RA at han synes det er overraskende at FNB velger å alliere seg med opposisjonspartier som MDG og Rødt.



Tuastad hever ikke fullt så mye på øyenbrynene av den nye alliansen.

– Partiene trenger å få markere seg på sine hjertesaker, og i teorien virker det selvsagt ulogisk at FNB og MDG som er motpoler skal kunne markere seg uten å snakke med motparten. Men hvis man samarbeider godt, er det ikke så vanskelig. Da kommer man til en type forståelse av det aller vanskeligste uten for mye støy, og så fordeler man markeringssaker seg i mellom. Dessuten vil Stavanger-politikken stort sett handle om andre saker enn de som skiller skarpt, sier han.

Tuastad påpeker at når det gjelder FNB i Stavanger, er det grunn til å minne om at i motsetning til i andre byer, har de fått stor innflytelse.

– I Bergen står de jo nå helt på sidelinjen, for eksempel, selv om de er dobbelt så store som i Stavanger. Både FNB og MDG i Stavanger ser ut til å tenke mer pragmatisk mer enn ideologisk, og det er ofte gunstig i lokalpolitikken.