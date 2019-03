I alt tre ganger har statsminister Erna Solberg blitt spurt om hun vil beklage uttalelsene som falt på en pressekonferanse for to uker siden, da hun sa at Black Box og kunstnerne bak «Ways of Seeing» med sine metoder hadde gjort «det tøffere å være politiker».

Dette sa hun midt i den pågående politietterforskningen av angrepene mot justisminister Tor Mikkel Waras hus, og før det ble kjent at hans samboer er siktet for ett av disse angrepene.

Grep ikke sjansen

Først fikk Solberg et skriftlig spørsmål fra SVs kulturpolitiske talsperson Freddy Andrè Øvstegård om hun ville beklage dette overfor kunstnerne. Det svarte hun nei til.

I onsdagens spørretime i Stortinget spurte Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen henne to ganger om det samme, først i den spontane spørretimen, siden i den ordinære.

Heller ikke disse to sjansene til å beklage ble grepet av statsministeren.

– Må tåle kritikk

I stedet brukte statsministeren sin tilmålte taletid i salen på å understreke at hun selvsagt støtter ytringsfriheten og kunstens frie rolle, men at også hun hadde sin ytringsfrihet og sin rett til å diskutere et kunstnerisk verk.

– Kunstens rolle er så abslutt å løfte debatten og kritisere makten, gjerne med bruk av sterke virkemidler. Men på samme måte må også ytringsfriheten gir muligheter for å kunne diskutere kunsten og dens metodebruk, sa statsministeren, som la til at hun syns det var «leit» at debatten har medført trusler og hets mot kunstnerne.

Et ekstra flomlys

Aps Anette Trettebergstuen var ikke særlig fornøyd med svaret i stortingssalen.

Etterpå sier hun til Dagsavisen:

– Statsministeren forstår ikke sin egen rolle her. Selvfølgelig har statsministeren rett i at kunsten skal kunne diskuteres, men statsministeren er politiker og ikke en hvilken som helst kommentator. Hun har et ekstra flomlys på det hun sier. Politikere skal ikke mene noen ting om innholdet i et kunsten og teaterstykker, og i dette tilfellet her burde hun passet seg ekstra for å si hva hun selv synes om stykket. Det hun sa, gjorde at Black Box og folkene bak «Ways of Seeing» følte på et press. Det var svært uheldig og det burde hun latt være, mener Trettebergstuen.