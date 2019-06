Staten ga 9,2 milliarder kroner i startlån til bolig i fjor

Samtidig som innvilgende lånebeløp har steget kraftig de siste årene, har antallet mottakere sunket. I 2014 var det 8.800 startlånsmottakere. Antallet sank til under 7.000 i 2016, og har falt noe videre i både 2017 og i fjor, skriver E24.

Det har sammenheng med at stadig voksende boligpriser fører til at oppspart egenkapital ikke strekker til.

– For det ene øker boligprisene. For det andre finansierer mottakerne en større del av boligkjøpet med startlånet enn tidligere. Da blir det mer per mottaker, sier fagdirektør Are Sauren i Husbanken.

Startlån er en statlig låneordning som tilbys ved bygging eller kjøp bolig først og fremst til husstander som har problemer med å finansiere boligkjøp med banklån.

Det ble gitt flest slik lån i Trøndelag, hvor 776 boligkjøp ble gjort ved hjelp av startlån, men det høyeste totalbeløpet ble ytt i Oslo (1,2 milliarder kroner) etterfulgt av Akershus (1,1 mrd.) og Trøndelag (810 mill.). Sogn og Fjordane brukte ordningen minst, både målt i beløp og låneantall – der ble 114 millioner kroner i startlån fordelt på 100 husstander.

(©NTB)