Starter undersøkelser etter påske

Rogalandsavis

En kyllingfarm på Finnøy brant denne uken ned til grunnen.

– Det skal ha vært om lag 20 000 kyllinger i hønsehuset da det brant. De har nok ikke hatt en sjans, for etter hva vi er blitt opplyst er bygget totalt nedbrent. Kun grunnmuren står igjen, fortalte operasjonsleder Victor Jensen i Sør-Vest politidistrikt til RA samme dag.

Han varslet da at de krimtekniske undersøkelsene av branntomten vil skje i løpet av noen dager. 1. påskedag opplyser politiet at undersøkelsene for å finne brannårsaken er planlagt etter påske, ifølge NRK Rogaland.