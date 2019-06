Følg RA Sporten på Facebook !

90.min: Der blåser dommeren av kampen, og Viking taper 1-2 for Start. Viking byttet innpå mye ungdommelig entusiasme og Johnny Furdal etter pause og hevet seg flere hakk. Jostein Ekeland reduserte, og Viking hadde flere sjanser til å utligne. Men det endte altså med et knepent tap.

90.min: Vallotto blir lagt i bakken og Viking får frispark nede ved dødlinjen. Slås knallhardt fra Furdal på pannebrasken til Høiland, som header den over.

89.min: Raid av Sale ned til dødlinjen. Legger ballen ut til Haugen, som skyter fra 20 meter. Treffer ikke veldig bra, og ballen blir stoppet på vei inn mot målet.

87.min: Viking presser på for en utligning, men Start holder stand.

80.min: Ny stor mulighet for Sale etter en Zidane-finte av Østensen inne i Starts 16-meter. Skuddet går rett på keeper, og returen vipper Sale utenfor.

78.min: Vallotto skaffer Viking corner. Furdal tar den, og sklir i det han skal ta corneren. Går likevel ut til Torsteinbø, som får to muligheter. Først blir skuddet fra 16 meter blokkert, og returen setter han på volley over.

77.min: Furdal tok samtidig over kapteinsbindet fra Thorstvedt, som tok over som kaptein etter at Vevatne gikk av.

74.min: Viking spiller nå med Nils Vallotto, Henrik Heggheim, Fredrik Torsteinbø og Rolf Daniel Vikstøl i forsvar. Sander Haugen spiller sammen med Jostein Ekeland og Johnny Furdal på midten, mens Even Østensen, Tommy Høiland og Usman Sale spiller på topp.

72.min: Øyeblikket alle har ventet på. Johnny Furdal entrer banen. Kommer inn for Kristian Thorstvedt, og samtidig går også Sondre Bjørshol ut for Sander Haugen.

71.min: Høiland holder ballen oppe, og legger den tilbake til Vallotto som er villig med fra backen. Legger an til skudd og banker ballen i oversiden av tverrligger og inn.

69.min: Heggheim får gult kort etter å ha revet ned Finnbogason.

67.min: MÅÅÅL. 1-2. Jostein Ekeland reduserer for Viking. Klabb og babb i Start-forsvaret og en klarering som går via Tommy Høiland og som spiller Ekeland helt fri. Alene med keeper gjør han ingen feil.

66.min: Viking gjør et dobbeltbytte. Viljar Vevatne og Sebastian Sørlie Henriksen går ut for Henrik Heggheim og Nils Vallotto, som begge får sine første minutter på A-laget.

61.min: Rolf Daniel Vikstøl er litt for sen inn i en duell med Eirik Wichne, og får det gule kortet.

58.min: Høiland slår en corner over hele feltet, men Sørlie Henriksen får den inn igjen i feltet. Ender til slutt opp hos Østensen som prøver seg på et skudd fra 16-meteren. Skuddet er bra, men Starts keeper slår den ut til corner. Den er igjen litt lang, men blir klarert ut til kast. Igjen er det Høiland som tar det, og keeperen bokser ballen unna.

56.min: Kristian Thorstvedt kommer seg inn i Starts 16-meter, og prøver et skudd. Men det går over.

55.min: Start med corner. Slått langt ut i feltet og headet inn igjen. En Start-spiller vender rundt og skyter, og ballen går i tverrligger og ned på streken. Iven Austbø får så frispark i en duell.

54.min: Frisparket treffer Viljar Vevatne, men under sterkt press får ikke omgangens nye kaptein presset ballen mot mål. Til opplysning var det Zlatko Tripic som var kaptein i de første 45 minuttene.

53.min: Dagens første gule kort går til Starts Espen Berger, etter at han river ned Tommy Høiland på vei fremover.

51.min: Det har vært mer futt i åpningen av denne andre omgangen, med litt mer intensitet og trøkk i taklingene. Men så langt jevnspilt.

47.min: Jostein Ekeland har gått ned på midtbanen sammen med Thorstvedt og Torsteinbø.

46.min: De mørkeblå har byttet inn Even Østensen, Tommy Høiland og Usman Sale i pausen. Ut har Zlatko Tripic, Zymer Bytyqi og Scott Vatne gått. Amund Wichne har også blitt erstattet av Iven Austbø i mål.

46.min: Viking får oss avgårde i den andre omgangen.

1.omgang:

45.min: Der blåser dommeren av første omgang, og Start leder 2-0 til pause. Gjestene tok en tidlig ledelse, noe heldig sådan, før de fikk et heller billig mål etter et dårlig utspark fra Amund Wichne. Likevel er det gjestene som har spilt best, og som har hatt føringen på kampen. Viking presset på i ti minutter etter den første scoringen, og hadde et par gode muligheter da, men har ikke produsert stort siden.

44.min: Det begynner å nærme seg pause her, og ikke mye har skjedd de siste minuttene. Start hadde nettopp en corner, som ble slått lavt og ufarlig på nærmeste stolpe. Viking ikke skapt stort siden de to store sjansene de hadde for rundt 20 minutter siden.

37.min: Torsteinbø header ballen rett til Isac Twuum, som går mot Viking-forsvaret og sender ballen ut til Sigurdarsson. Han legger an til skudd, og prøver å vri ballen i det lengste hjørnet, men skyter noen mter over.

34.min: Start har fått mer roen på banespillet nå, og har en viss kontroll på kampen. Triller mye ball, og Viking blir løpende en del mellom.

26.min: MÅÅÅÅL . 0-2. Elendig utspill av Wichne fører til Starts andre scoring. Sørlie Henriksen med et tilbakespill, som Wichne slår rett i beina på Kasper Skaanes. Han går rett på Viking-forsvaret og slipper ballen gjennom til Isac Twuum. Han runder Wichne og legger ballen inn foran mål der Finnbogason får ballen i mål.

21.min: Jostein Ekeland vinner en ball helt nede ved dødlinjen og får kontroll over den inne i Starts 16-meter. Legger den ut til Thorstvedt som prøver å bredside ballen inn i hjørnet fra kanten av 16-meteren. Meteren utenfor.

19.min: Tripic lurer Wichne og kommer seg inn i Starts 16-meter. Stormer mot keeper, men legger den 45 grader ut igjen i feltet der Bytyqi har alle tiders mulighet for å sette inn utligningen. Treffer ikke rent på ballen og den blir blokkert på streken. Burde ha scoret der, Bytyqi.

17.min: Knallskudd fra Bytyqi i tverrligger. Scott Vatne tar med seg ballen inn på Starts banehalvdel og sentrer den ut til Byytqi på vingen. Han tar et skritt eller to til siden og prøver å skru ballen i krysset. Lykkes nesten, da ballen smeller i krysstanga og over.

16.min: Start-keeperen er langt ute, og Tripic prøver seg fra litt innenfor midtbanen. Forsøket går langt over.

12.min: Godt raid av Bytyqi, som kommer seg ned til dødlinjen. Slår inn, men keeper får den ut til corner. Tripic tar den, og den blir klarert på første stolpe.

10.min: Start hadde en stor mulighet like etter målet, men Wichne vartet opp med en god redning. Start har initiativet i kampen, og Kristian Finnbogason skjøt nettopp et stykke utenfor. Gjorde at Amund Wichne strakk seg så lang han var, og falt ned forkjært på ryggen. Oppe igjen nå.

6.min: MÅÅÅÅL . 0-1. Aron Sigurdarsson tar frisparket. Det går via muren og skifter retning. Setter Amund Wichne totalt ut av spill, og Start går opp i en tidlig ledelse.

5.min: Zlatko Tripic er uoppmerksom, og Eirik Wichne snapper ballen. Tripic lager frispark på 18-19 meter.

3.min: Viking har slått mye langt i starten av kampen her, uten tilstrekkelig presisjon i langballene.

1.min: Start tar avspark og vi er i gang.

Før kamp:

Med landslagspause i Eliteserien og en utsatt kamp grunnet U20-VM er det en stund siden Viking har vært i aksjon. Fortsatt er det en del spillere som mangler grunnet landslagsoppdrag, og skader.

Prøvespilleren Scott Vatne, som til daglig spiller i Frøyland, starter for Viking på midten sammen med Kristian Thorstvedt og Fredrik Torsteinbø.

Iven Austbøs skade var ikke så ille som antatt, og han sitter på benken. Ei heller Jostein Ekelands kutt var verre enn at han starter på topp.

Samuel Fridjonsson, Runar Hove og Axel Andresson er ute med skade, mens Adrian Pereira og Tord Johnsen Salte er på landslagsoppdrag med U21-landslaget.

Det gjør at Sebastian Sørlie Henriksen starter sin første kamp for A-laget, mens Nils Vallotto og Henrik Heggheim sitter på benken. Det gjør forøvrig også Johnny Furdal, som kan få sine første minutter siden skaden mot Nest-Sotra i februar.

Viking (4-3-3): Amund Wichne – Sondre Bjørshol, Sebastian Sørlie Henriksen, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Kristian Thorstvedt, Fredrik Torsteinbø, Scott Vatne – Zymer Bytyqi, Jostein Ekeland, Zlatko Tripic.

Benken: Iven Austbø, Nils Vallotto, Johnny Furdal, Tommy Høiland, Even Østensen, Sander Haugen, Henrik Heggheim, Usman Sale.