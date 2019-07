Stadig mer populært å studere ved UiS

– Vi er svært glade for at så mange ønsker å studere hos oss, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver Sven Magnus Skimmeland i en pressemelding.

Han forteller RA at det har vært en økning i antall opptakstilbud ved UiS de siste tre årene.

– I år var det en økning på ett prosent i antall tilbud om studieplasser fra i fjor, og det tilsvarer en økning fra 4554 tilbud til 4599 tilbud, sier han.

Teknologistudier fortsatt i vinden

I pressemeldingen står det at poenggrensene har gått opp på flere av studiene som tradisjonelt har vært vanskelige å komme inn på. Fire av de ti studiene med høyest karakterkrav er teknologiutdanninger. Vanskeligst av disse er det å komme inn på femårig master i industriell økonomi.

Nykommere på topp 10-listen er den nye bacheloren i paramedisin og bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon, som har rekordmange søkere, samt årsstudium i drama. For andre år på rad er utdanningene årsstudium i kunst og håndverk og bachelor i rettsvitenskap blant de topp tre vanskeligste utdanninger å komme inn på ved UiS.

– Det er normalt at årsstudium i kunst og håndverk er blant de vanskeligste studiene å komme inn på, på UiS. Den har over tid ligget på toppen på den listen, og mye av grunnen til det er at det er et årsstudium. Mange studenter ved dette studiet bruker det som en videreutdanning på allerede ferdigstilt lærerutdanning, eller etter noen år i jobb, sier Skimmeland til RA.

På landsbasis har det vært en nedgang i antall primærsøkere av høyere utdanning. UiS har opplevd en økning.

– Vi er veldig fornøyde med det. Siden i fjor har vi en økning i primærsøkere på 0,5 prosent.

Stor interesse for paramedisin

Søkertallene har økt for fire av de ti mest søkte utdanningene ved UiS. Paramedisinutdanningen er det mest søkte studiet med hele 784 primærsøkere. Nest flest søkere har bachelorstudiet i sykepleie med 744 primærsøkere. Begge disse studiene har ventelister i Samordna opptak. Paramedisinutdanningen er også det studiet med desidert flest søkere per studieplass, med hele 39,2 primærsøkere per studieplass. Deretter på listen er bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon, med 5,3 primærsøkere per studieplass.

– Paramedisin er et veldig populært studie, og det er få utdanningsinstitusjoner som tilbyr denne utdanningen. Som ferdigutdannet har man mange muligheter, men som hovedregel utdanner man seg til arbeid i ambulansetjenesten, sier Skimmeland.

Han tror at hovedgrunnen til at studiet er såpass populært er at det kan tilby en spennende arbeidshverdag, med mange muligheter.

I pressemeldingen står det at ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har søkertallene til grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn økt med nesten 21 prosent. Både bachelor i barnehagelærer deltid og grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn er inne på topp 10-listen over mest søkte studier ved UiS. Det er ventelister på alle barnehage- og grunnskolelærerutdanningene.

Fortsatt mulig å søke studieplass

Oversikt over ledige studieplasser ved UiS finnes på Samordna opptak. Først-til-mølla prinsippet gjelder, det betyr at utdanningene forsvinner fra listen så snart de er fylt opp, så det gjelder å være raskt ute med å søke.

Samordna opptak sendte ut svar på hovedopptaket 20. juli. Søkere som får tilbud om studieplass må svare innen 24. juli for å beholde plassen. Søkere som får nytt tilbud eller har blitt studiekvalifisert etter hovedopptaket, vil få svar i det nasjonale suppleringsopptaket 29. juli.

Populære og vanskelige studier å komme inn på

De ti vanskeligste utdanningene å komme inn på ved UiS i Samordna Opptak i 2019, med ordinær kvote, er kunst og håndverk, paramedisin, rettsvitenskap, industriell økonomi, datateknologi, fjernsyns- og multimedieproduksjon, sosialt arbeid, drama, biologisk kjemi, og datateknologi.

De ti mest søkte studiene ved UiS i Samordna opptak 2019 er paramedisin, sykepleie, økonomi og administrasjon, sosialt arbeid, barnevern, rettsvitenskap, barnehagelærer, hotelledelse, grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, og datateknologi.