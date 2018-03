SSB: Dagligvarer trakk ned butikksalget

Rogalandsavis

Butikker med salg av dagligvarer bidro spesielt til nedgangen i omsetningsvolumet fra januar til februar i år. Også tekstil- og utstyrsvarer hadde litt nedgang. Sportsutstyr og klær hadde derimot en økning, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er tredje måned på rad med nedgang. DNB hadde ventet en oppgang på 0,3 prosent, mens Nordea ventet en oppgang på hele 0,8 prosent.

«Norges Bank anslår forbruksveksten til 2,6 prosent i år, og dagens tall indikerer at dette anslaget kanskje må nedjusteres. Vi tror likevel ikke tallene er svake nok til å endre prognosen for første renteheving og fortsetter å vente at Norges Bank setter opp renten i september», skriver Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i sin kommentar.

