Språkpris for mindre «Hæ» i Hå

Regjeringens priser for klart språk i staten ble onsdag delt ut i tre kategorier. Juryen som har vurdert kandidatene, festet seg særlig til innsatsen som var lagt ned av Hå kommune i Rogaland.

– Kommunen har fått mye ut av lite. Juryen lar seg sjarmere av prosjektet HÆ?, der målet er at det skal bli mindre «hæ» i Hå, skriver juryen i sin begrunnelse.

Det var kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) som delte ut prisene onsdag.

– Og klarspråk lønner seg. Det er ikke bare mer effektivt, både for forvaltningen og for innbyggerne, som flere eksempler har vist de siste årene. Det fører også til at innbyggerne gir aktivt ros til forvaltningen, sa hun i sin tale.

«Prisen til årets trekkhund» gikk til Connie Slettan Olsen i Meløy kommune for sin innsats med å trekke kollegene i kommunen med seg for et klarere språk. Klarspråksprisen for staten gikk til Utlendingsnemnda i skarp konkurranse med blant andre Sjøfartsdirektoratet og Nav.

– De som tar imot brev fra årets vinner, er ofte i en krevende livssituasjon. Vedtakene kan være avgjørende for den det gjelder. Årets vinner kan kunsten å formidle komplisert juss på en enkel måte, går det fram av juryen begrunnelse.

(©NTB)