Av: Einar Schibevaag, leiar Rogaland mållag

Nysnø er det nye namnet på fornybarfondet. Det nye namnet skal reflektera ambisjonane fondet har innan klimainvesteringar. Slike gode norske namn vil Rogaland Mållag sjå fleire av. Vi vil ha norske namn på selskap og institusjonar som seier noko om oppgåvene dei har.

Rogaland Mållag synest Kringom er eit anna godt døme på vellykka namneendring. Kringom er namnet på kollektivtilbodet i Sogn og Fjordane, og gjev tydeleg uttrykk for kva selskapet driv med: att og fram, hit og dit, rundt eller omkring.

Rogaland Mållag meiner norske institusjonar skal velja gode norske namn som speglar dei oppgåvene dei har. Vi deler derfor Språkrådet sin kritikk av namnebyte til NSB og nettbuss. Det nye namnet Vy seier ikkje noko om at selskapet driv med transport. Vi meiner staten har eit ansvar for å velja namn som tydeleg viser kva selskapet driv med.

Årsmøte i Rogaland Mållag meiner at det er viktig med namn som innbyggarane lett forstår kva står for, ikkje minst av demokratiske grunnar. Eit ansvar lokal, regionale og nasjonale styresmakter har ansvar for enten det er offentlege føretak eller aksjeselskap.

Språk har ei meining.

