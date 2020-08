Styreleder Thor Steinar Sandvik er klar i talen på at Bjarne Berntsen ikke behøver tre poeng til helgen for å føle seg trygg på at han fortsatt er hovedtrener i Viking. Sandvik mener det er tull å røre i gryten med drastiske tiltak alt nå. Det er bare små detaljer som skiller fra suksess. Foto: Espen Iversen