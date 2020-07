Andre omgang:

93. min.: Kampen er slutt!

93. min.: Kjempesjanse for Viking! Sebulonsen header utenfor etter at Auklend setter opp angrepet.

91. min.: Der skal det stå 6-0! Ohi kommer helt alene, men setter ballen til venstre for mål.

89. min.: Molde får leke seg nå. Kommer nede langs venstre, men Torsteinbø stopper Ulland Andersen.

88. min.: Viking-spillerne har gitt opp nå.

86. min.: Molde-bytte. Ohi kommer inn for James.

84. min.: Høiland gjør seg klar, men Linde redder! Andre straffemiss på rad for Tommy Høiland! Ikke en fryktelig dårlig straffe denne gangen, men redningen ser likevel enkel ut.

83. min.: Straffe til Viking!

82. min.: Viking med hjørnespark. Ibrahimaj legger inn, men det blir klarert.

80. min.: Måååål! 5-0. På det andre forsøket er Ulland Andersen smart. Setter frisparket under muren, og ballen går i mål.

79. min.: Molde fortsetter å trykke på. Vinner frispark rundt 35 meter fra mål. Ulland Andersen gjør seg klar. Skuddet går i armen på Andresson, som gir nytt frispark for Molde.

78. min.: Viking bytter inn Harald Nilsen Tangen for Adrian Pereira.

77. min.: Sebulonsen kommer inn for Heggheim.

77. min.: Måååål! 4-0. Etter en oppvisning i angrepsspill får Molde skutt fra 20 meter. Den går rett i mål fra Henry Wingo.

76. min.: Torsteinbø med et farlig tilbakespill til Østbø. Heldigvis rekker ikke James den.

75. min.: Andresson prøver å finne Auklend til venstre, men det blir for vanskelig.

74. min.: Sier mye om Molde-troppen når laget kan sette inn slike spillere for å sikre seieren.

73. min.: Trippelbytte for Molde. Sjølstad, Brynhildsen og Ulland Andersen kommer inn for Bjørnbak, Eikrem og Knudtzon.

72. min.: Tommy Høiland mister ballen enkelt når Viking for en gang skyld har mulighet til å kontre.

71. min.: Sondre Auklend kommer inn for Zymer Bytyqi de siste 20 minuttene.

71. min.: Heggheim stopper en farlig kontring når raske Erling Knudtzon setter fart.

70. min.: Andresson med en lang ball mot Høiland. Han er helt alene der framme og mister ball.

69. min.: Tung dag på jobben til nå for Viking-spillerne. Får ikke til stort mot dette gode Molde-laget,

68. min.: Østbø spiller rett ut til innkast for Molde.

67. min.: Kjempesjanse for Molde! Finner nesten Knudtzon i bakrom, men Østbø kommer langt ut og avverger.

65. min.: Eirik Hestad har vært god etter han kom inn for Molde.

64. min.: Mååål! 3-0. Leke James får avsluttet et nydelig Molde-angrep. Østbø er sjanseløs på den.

64. min.: Høiland vinner ball og finner Bytyqi. Når han spiller tilbake til Høiland, mister 31-åringen ballen.

63. min.: Molde får et hjørnespark som de får avsluttet på. Østbø holder headingen.

62. min.: Dobbellbytte for Viking. Ibrahimaj inn for Joe Bell, og Høiland inn for Veton Berisha.

62. min.: Molde-bytte. Hestad kommer inn for Christensen.

60. min.: Furdal med en god ball mot Bytyqi, han utfordrer og kommer seg forbi. Når han til slutt skal legge inn går det langt bak mål.

58. min.: Torsteinbø prøver å finne Berisha i bakrommet. På rart vis klarer Molde å lage hjørnespark ut av det. Joe Bell legger det på første. Enkelt for Molde å klarere.

58. min.: Pereira får tilsnakk. Ikke langt unna det gule nå.

57. min.: Moldes midstopper avanserer framover uten at noen Viking-spillere presser han. Får skutt fra 25 meter, men skuddet går godt til side for mål.

56. min.: Berisha finner Torsteinbø til høyre. Han legger inn mot Pereira, men forsøket ender i frispark til Molde.

55. min.: Bytyqi mister ball, men Moldes kontring blir stoppet.

53. min.: Viking får kontret, og Bytyqi kommer helt alene med keeper! Men han klarer ikke å sette ballen i mål. Kjempesjanse for Bytyqi!

53. min.: Molde kjører nå! Får lagt inn fra høyre, men det resulterer i et hjørnespark. Eikrem legger det på bakerste.

51. min.: Leke James stjeler ballen av Vevatne, og Molde får innkast høyt i banen. Christensen legger inn til Aursnes som får eg god avslutning fra fem meter. Skuddet er rett på Østbø som gjør en god jobb når han holder skuddet!

50. min.: Molde får lagt inn fra høyre, men Joe Bell gir til corner. Eikrem slår det mot Aursnes som header like utenfor!

49. min.: Berisha blir lagt ned 25 meter fra Molde sitt mål. Dommeren gir ikke frispark. Ingen protester.

48. min.: Bytyqi legger inn fra høyrekanten, men innlegget på første stolpe blir klarert.

47. min.: Leke James kommer seg forbi Vevatne, og det er like før angriperen får spilt en Molde-spiller alene med keeper. Viking stopper angrepet i siste liten.

46. min.: Viking-trener, Bjarne Berntsen, ønsker at laget skal være flinkere med ball i andre omgang.

45. min.: Kampen er i gang igjen. Viking har en stor oppgave foran seg.

Første omgang:

45. min.: Ingen tilleggsminutter til tross for to scoringer. Pause i Molde.

45. min.: Viking får frispark på Moldes halvdel. Bell legger inn, men Molde får klarert. Viking vinner tilbake ball, og Vikstøl får lagt inn. Det går utenfor.

44. min.: Eikrem skyter rett i muren, og ballen går til hjørnespark. Samme mann tar det kort, får lagt inn men innlegget går langt ut. Keeperutspill for Østbø.

43.min.: Linde slår langt mot Knudtzon. Ballen ender etter hvert hos Christensen som skaffer frispark like utenfor 16-meteren. Ser billig ut.

41. min.: Molde tvinger Viking til å slå langt. De mørkeblå får kontroll på ballen og får et frispark ved midtbanen. Andresson slår langt mot Torsteinbø. I neste duell stopper Vevatne Molde, og får et gult kort.

40. min.: Molde kontrollerer spillet for øyeblikket.

38. min.: Vikstøl tar ballen fra Eikrem, men kontringen blir stoppet når han spiller ballen oppover i banen. Moldes kontring ender i et innlegg som Østbø holder kontrollert.

37. min.: Pereira avanserer framover, men når han skal vende spillet blir det for upresist.

36. min.: Det er Molde som har hatt ballen mest så langt i kampen. Viking har få trekk i laget de gangene de har ball.

35. min.: Viking spilles lave i banen, men klarer å stå i mot Molde-presset i det angrepet.

34. min.: Berisha prøver igjen i bakrom på Bytyqi, men han er i offside.

33. min.: Bell slår inn på bakre hvor han finner Andresson. Han får ikke nok kraft i headingen. Pereira mister ball, og Molde får en god kontring. Eikrem legger inn mot Leke James som header like over mål.

32. min.: Bell finner Berisha. Han prøver en stikker til Bytyqi i mellomrommet, og sistnevnte skaffer et hjørnespark.

31. min.: Viking vinner ballen høyt. Bytyqi får lagt inn, men Molde får klarert.

30. min.: Det har vært en svak halvtime for de mørkeblå. Ingenting stemmer, og presspillet sitter ikke helt.

29. min.: Vikstøl med en flott spillvending mot Vikstøl. Ender i et Viking-innkast.

28. min.: Vikstøl får frispark når han har ballen på egen halvdel. Kunne blitt farlig om det ikke hadde blitt gitt.

27. min.: Andresson kaster langt, men rett i hendene på Linde.

26. min.: Viking får frispark rett ved midten. Andresson slår langt mot Torsteinbø som får lagt inn. Ender i et høyt innkast.

26. min.: Andresson slår langt mot Berisha som vinner duellen. Ingen kommer med på den, og Molde tar over.

25. min.: Lite som skjer. Molde triller ball på egen halvdel. Viking presser ikke veldig intensivt.

24. min.: Bell legger inn hardt på første, men Molde får klarert.

23. min.: Vikstøl setter i gang en kontring. Kommer opp på venstresiden og får et frispark når Bjørnbak går for hardt inn i Pereira. God posisjon.

22. min.: Viking har lagt presslinjen på midtbanestreken.

21. min.: Bell slår inn på bakerste men forsøket er veldig svakt.

20. min.: Viking kombinerer fint langs venstre, og Bytyqi vinner et hjørnespark.

18. min.: Molde har fått godt betalt etter drøyt 20 minutter. Har ikke produsert voldsomt mye.

17. min.: Vikstøl slår mot Pereira langs venstre, men forsøket blir for dårlig.

16. min.: Viking prøver å spille seg ut langs høyre, men mister ball.

15. min.: Viking kommer seg opp på Moldes halvdel. Bytyqi får skutt, men avslutningen redder Molde-keeper enkelt.

13. min.: Måååål! 2-0. Eikrem slår frisparket. Skyter hardt og Østbø er svak når han gir retur. Der kommer Hussain og setter ballen enkelt.

12. min.: Viking får frispark på egen halvdel. Torsteinbø mister ball, og Molde tar over. Christensen legger inn, men Andresson karerer. Molde vinner tilbake ball, og får frispark høyt i banen.

11. min.: Molde slår langt opp på Leke James som vinner et høyt innkast. Kombinerer fint på høyresiden, men etter mye om og men kan Viking kontre. Torsteinbø bommer på pasingen.

9. min.: Viking er for upresise i starten av kampen.

8. min.: Stygg pasningsfeil av Heggheim. Ballen går rett i beina til en Molde-spiller. De får lagt inn, men ender i hjørnespark. Eirkem slår det inn, men Viking får klarert.

7. min.: Joe Bell tar frispark Viking får kort. Ender i ingenting.

6. min.: Fryktelig for Viking å sleppe inn så tidlig.

4. min.: Mååål! 1-0. Leke James setter straffen kontrollert til høyre.

3. min.: Straffe til Molde! Ny lang ball mot Knudtzon. Østbø kommer ut og tar Molde vingen.

2. min.: Molde slår langt opp mot Knudtzen, men ballen går ut til innkast.

1. min.: Kampen er i gang i Molde! Molde går rett i angrep! Eikrem spiller Knudtzon fri med en gang, men Østbø kommer ut og redder. Kjempesjanse med en gang.

Før kampen:

Viking møter Molde etter søndagens 1-2 tap, hjemme mot Odd. Etter en begredelig første omgang, kom Viking tilbake i andre omgang etter å ha ligget under 0-1. Dessverre stakk laget fra Skien av med alle poengene, etter en overtidsscoring som frusterte Bjarne Berntsen.

Nå møter Viking et Molde-lag som kommer fra en 3-0 seier mot Haugesund. De står allerede etter syv kamper, med 14 poeng mer enn Viking. Så langt er Molde det eneste laget som har klart og holde følge med Bodø/Glimt. Trolig har de Eliteseriens beste spiller i Magnus Wolff Eikrem, som har to mål og tre målgivende så langt.

Viking har plukket fattige fem poeng på syv kamper. De har sluppet inn hele 13 mål. Det er fire mål mer enn da laget rykket ned i 2017, etter like mange kampre.

Bjarne Berntsen gjør tre endringer fra laget som møtte Odd. Inn for Sebastian Sebulonsen kommer Axel Oskar Andresson. Johnny Furdal kommer inn for en skadet Kristoffer Løkberg, og Adrian Pereira er foretrukket foran Ylldren Ibrahimaj.

I intervjuet med Eurosport før kampen sier Viking-trener, Bjarne Berntsen, at planen er å spille 3-5-2 i kveldens kamp.

Viking (3-5-2): Arild Østbø - Henrik Heggheim, Viljar Vevatne, Axel Oskar Andresson - Adrian Pereira, Fredrik Torsteinbø, Joe Bell, Johnny Furdal, Rolf Daniel Vikstøl - Zymer Bytyqi, Veton Berisha.

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde - Hnery Wingo, Martin Bjørnbak, Martin Ellingsen, John Kitolano - Etzaz Hussain, Fredrik Aursnes - Tobias Christensen, Magnus Wolff Eikrem, Erling Knudtzon - Leke James.

