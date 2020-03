Viking vant målrik kamp

Følg RA Sporten på Facebook !

Andre omgang:

90. min.: Kampen er over, Viking vinner 5-3!

90. min.: MÅÅÅL 5-3 Tommy Høiland scorer for Viking! Godt løp inn i feltet, og setter den forbi Chayka-målvakten.

89. min.: Langt kast fra Haugen, Sørlie Henriksen blir avblåst inne i feltet.

88. min.: Corneren går over alle, ut til utspark fra Østbø.

87. min.: Kulik skyter, går ut til hjørnespark via Runar Hove.

86. min.: Frispark til Chayka fra rundt 25 meter.

84. min.: Østensen er heldigvis raskt tilbake på banen. Fikk hjelp av lagets medisinske personell.

83. min.: MÅÅÅL 4-3 Even Østensen sender Viking tilbake i ledelsen! Nok en gang er det Zymer Bytyqi som legger opp til scoringen. Østensen får seg en skikkelig smell, kolliderer med målet når han scorer.

82. min.: Viking har gradvis gått over til en 4-2-3-1. Høiland på topp, Torsteinbø har flyttet seg oppover i banen.

81. min.: Haugen vinner ballen på egen 16-meter. Kriger bra, og får frispark.

79. min.: Bytyqi smeller til, men den går ut via hodet til Østensen.

78. min.: Viking står for en høy andel av ballbesittelsen.

75. min.: Viking får ikke noe ut av hjørnesparket. Verdt å merke seg at Viking nå spiller med to lange midtstoppere. Hove og Sørlie Henriksen er nærmere fire meter sammen. Det kommer godt med i dødballsituasjoner.

74. min.: For en sjanse! Pereira legger inn lavt, og Østensen er på. Den går ut, og det blir hjørnespark.

73. min.: Viking prøver å krige seg til en sjanse, og Joe Bell skyter knallhardt utenfor. Dommerne har allerede blåst av.

72. min.: Rødt kort til Chaykas målscorer, Bezdenezhnykh. Får sitt andre gule, og sendes i dusjen.

70. min.: Mål 3-3 Igor Bezdenezhnykh utligner for Chayka, på straffe. Dermed har Viking sluppet Chayka inn i kampen.

69. min.: Det blir straffe til Chayka. Haugen feller en Chayka-spiller, stående.

67. min.: Mål 3-2 Vladislav Kulik reduserer for Chayka. Skyter et skudd på volley, Østbø får ikke kontroll på den og reduseringen er et faktum.

67. min.: Hjørnespark til Chayka.

66. min.: Even Østensen og Joe Bell kommer inn for Viking. Ibrahimaj og de Souza går av.

63. min.: Bytyqi sparker ballen inn i feltet, men det blir ikke noe ut av det.

62. min.: Pereira gjør en god jobb på venstresiden, nær dødlinjen. Får hjørnespark.

60. min.: Nydelig spill av Viking! Sørlie Henriksen sender en tversoverpasning til Bytyqi, som legger inn fra høyrekanten. Etter en tapt duell kliner Ibrahimaj til! Går utenfor.

59. min.: Viking holder trykket oppe. Presser Chayka dypt, og kontrollerer kampen.

57. min.: Sørlie Henriksen står opp og stopper en overgang, igjen. Strålende kamp så langt fra 17-åringen.

55. min.: MÅÅÅL 3-1 Fredrik Torsteinbø header inn sin andre scoring. Nok en gang er det Bytyqi som er nest sist på den.

54. min.: Chayka kommer gjennom og scorer. Linjedommeren er våken og annullerer scoringen for offside.

52. min.: Det blir ikke noe ut av hjørnesparket. Likevel kan man trygt slå fast at Viking har åpnet omganen på best tenkelig vis.

52. min.: Bytyqi er sentral igjen. Har mulighet å spille gjennom Høiland, men velger å skyte selv. Går ut via Chayka, til hjørnespark.

50. min.: MÅÅÅL 2-1 Fredrik Torsteinbø får ballen fra Bytyqi, og sender Viking i ledelsen! Pen pasning fra høyrekanten, inn mot midten i 16-meteren.

48. min.: MÅÅÅL 1-1 Runar Hove har nettopp kommet inn, og markerer seg allerede med en scoring! Midtstopperen står høyt på et hjørnespark. Får styrt ballen inn.

48. min.: Farlige sjanser for Viking, på rekke og rad! Bytyqi har en strålende mulighet, men får ikke kontrollen. Høiland får ny sjanse, klarer ikke få skudd på mål, Torsteinbø skyter, men den går utenfor.

46. min.: Runar Hove har tatt Viljar Vevatnes plass i midtforsvaret. Det var planlagt på forhånd at de skulle dele spilletiden.

46. min.: Andre omgang spilles nå. Chayka tar avspark.

Første omgang:

45. min.: Det er pause. Viking-Chayka 0-1. Viking hadde kontroll på banespillet i store deler av omgangen. Tommy Høilands sjanse var omgangens største, om man ser bort fra Vikings tilbakespill som endte med mål til Chayka.

45. min.: Mål 0-1 Arild Østbø roter det til, og ballen ender i eget mål. Klarer ikke å håndtere en høy pasning tilbake fra en av sine egne. Chayka leder på tampen av første omgang.

44. min.: Viking er ekstremt aggressive i gjenvinningsfasen! Vevatne står høyt på offensiv halvdel og vinner ballen tilbake.

42. min.: Chayka sender gjennom sin toppscorer, IIlia Belous. Linjedommeren har flagget oppe, det var en soleklar offside.

39. min.: Det er Kristoffer Løkberg som bærer kapteinsbindet i dagens kamp for Viking.

37. min.: de Souza kommer inn fra venstre. Sender ballen til Ibrahimaj som tester venstrefoten fra 16-meteren. Går over.

36. min.: Stor sjanse for Viking! Bytyqi sender inn mot Høiland, lav ball som Chayka-forsvaret ikke har en sjanse på å ta. Høiland får ikke satt den i mål, den går i stolpen!

35. min.: En som løper mye i dag er Tommy Høiland. Tar pasningslinjen mellom målvakt og stopper, det fører til et kast for Viking.

33. min.: Spillet går omsider i gang, og Chayka slår et frispark fra rundt 35 meter rett ut.

32. min.: For tredje gang i løpet av kampen blir en Chayka-spiller liggende. Det er en fysisk kamp som spilles på La Quinta i Marbella.

30. min.: Høiland henger igjen rundt midtbanen når Chayka angriper. Løkberg trekker seg vesentlig lavere enn sin treer når Viking ikke har ballen.

28. min.: Ballen blir slått inn og heades på mål. Østbø redder.

27. min.: Frispark mot Viking, rett utenfor egen 16-meter. Torsteinbø er litt tøff.

25. min.: Pereira får en dårlig berøring på ballen, og det blir litt panikk i Viking-forsvaret. Er gode i gjenvinningsfasen og spiller til da Souza. Han bruker litt for mye tid, men det blir godt løst til slutt.

23. min.: Det blir frispark til Chayka. Høiland er involvert. Har vært i de fleste frisparksituasjoner så langt.

20. min.: Nok en gang er det Sørlie Henriksen som avbryter Chayka. Dagens tredje involvering fra det unge talentet.

18. min.: Ballen går på høyresiden til Ibrahimaj. Han drar seg innover i banen, og skyter med venstrefoten. Den blir litt for svak, og målvakten har kontroll på skuddet.

16. min.: Løkberg sklir godt på midtbanen for å stoppe en overgang. Herlig arbeidsmoral på trønderen!

15. min.: Chayka har presset litt, men Viking gjør en god jobb på egen halvdel.

12. min.: Løkberg er litt for aggressiv i presset på offensiv 16-meter. Frispark til Chayka.

10. min.: En av Chaykas spillere blir liggende. Får hjelp av banen.

9. min.: Høyt press fra Viking så langt.

7. min.: Nydelig variant fra Viking! Torsteinbø får ballen på 16-meter, spiller ut på venstresiden til de Souza. Han legger ballen bak seg til Pereira, som legger inn til Høiland. Han treffer ballen, men styrer den utenfor.

5. min.: Russerne prøver å spille seg gjennom i midten. Ballen kommer høyt, og den lange 17-åringen Sebastian Sørlie Henriksen markerer seg med å heade ballen fra midtbanen til 16-meteren. Nydelig av unggutten.

4. min.: Løkberg setter i gang et angrep. Spiller opp Bytyqi, som trekker inn mot midten og legger en noe upresis pasning ut til Pereira. Innlegget blir blokkert, og det blir kast.

3. min.: Bytyqi legger ballen inn, men der får Chayka den unna. Header den ut, og ballen ender hos Vikings målvakt, Arild Østbø.

2. min.: Viking får hjørnespark etter en stor feil i Chaykas forsvar.

1. min.: Tommy Høiland tar avspark. Kampen er i gang.

Før kampen:

Vikings treningsleir er for alvor i gang.

– Det er alltid godt å komme i gang på gress. Det er litt uvant. Det er en bra bane, og vi fikk en god førsteøkt. Det er en god forberedelse inn mot kampen, sa Berntsen til RA tidligere i uken.

Russiske Chayka spiller på nivå to, også kalt Russian Football National League. Klubben holder til i Peschanokopskoye, som ligger nær grensen til Ukraina.

LES OGSÅ: 17-åring fra start for Viking

Arild Østbø vokter buret for Viking. Foran ham finner vi blant annet 17-åringen Sebastian Sørlie Henriksen. Den unge midtstopperen starter kampen i par med Viljar Vevatne.

– Det er veldig kjekt å få muligheten til å spille såpass mye. Jeg må gjøre det beste ut av det, sa 17-åringen til RA etter torsdagens treningsøkt.

LES OGSÅ: Derfor har han valgt legendens nummer

På forhånd er det bestemt at Runar Hove skal komme inn for Viljar Vevatne etter hvilen.

Midtspissene har ennå til gode å score mål. Det kan Tommy Høiland gjøre noe med i kveldens kamp.

LES OGSÅ: På disse to feltene håper Berntsen å se klar bedring i Marbella

Vikings lag mot Chayka: (4-3-3): Arild Østbø – Herman Haugen, Sebastian Sørlie Henriksen, Viljar Vevatne, Adrian Pereira – Kristoffer Løkberg, Ylldren Ibrahimaj, Fredrik Torsteinbø – Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Jefferson de Souza.