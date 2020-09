Viking vant etter fem bortescoringer

Følg RA Sporten på Facebook !

Kristiansund-Viking 3-5 SLUTT

Andre omgang:

95. min.: Kampen er over, Viking vinner i Kristiansund! Det ble en svært målrik kamp, med åtte scoringer. Viking scorer fem mål på bortebane, for første gang siden returen til eliteserien. To scoringer fra Veton Berisha, to fra Zymer Bytyqi og én Ylldren Ibrahimaj-scoring.

94. min.: Viking tar kast på høyresiden, får nytt med en gang. Prøver ikke å skape noe, vil ha tiden til å gå.

92. min.: Even Østensen sklir ballen ut på kast. God offervilje fra Viking-spillerne defensivt.

91. min.: Det er lagt til fire minutter i Kristiansund.

90. min.: Viking ligger kompakt. Det skal godt gjøres å spille seg gjennom et tett Viking-lag nå.

88. min.: Vevatne stopper Pellegrino, Løkberg får ballen unna!

88. min.: Innlegg fra Kristiansund, Crowe plukker den ned.

86. min.: Mååål 3-5 Ylldren Ibrahimaj pirker ballen i mål på kontring! Bytyqi sender ballen til Berisha, som i stedet for å skyte spiller videre til Ibrahimaj. For en målfest!

85. min.: Det blir mer nerver i avslutningen enn det så ut til for 13 minutter siden!

83. min.: Vikstøl fullfører en takling på Skarsem inne i Vikings 16-meter, i kjent stil. Det blir ikke straffe, selv om Kristiansund-spillerne roper på det.

80. min.: Mål 3-4 Crowe redder straffen, men Pellegrino setter returen på sitt eget bomskudd. Kristiansund tar innpå. Han forblir ligaens toppscorer etter denne runden også, uten tvil.

80. min.: Straffespark til Kristiansund! Faris faller etter en duell med Andrésson.

78. min.: Bye får nok en mulighet, kommer gjennom uten at Andrésson har kontroll. Får foten på ballen, men styrer den utenfor.

76. min.: Mål 2-4 Kristiansund reduserer når Bendik Bye spilles alene med Crowe.

75. min.: Veton Berisha skyter fra seks-syv meter, men den går utenfor.

72. min.: Mååål 1-4 Zymer Bytyqi får ballen fra Veton Berisha, vender av en Kristiansund-spiller og smeller ballen i mål! Han er uten tvil en av Vikings sterkeste spillere den siste tiden, sammen med Veton Berisha og Henrik Heggheim.

70. min.: Henrik Heggheim går ut for Viking, inn kommer Even Østensen. Nå blir det noen taktiske endringer her. Torsteinbø trekker bakover, selvsagt. Det er antakelig smellen fra taklingen tidligere i omgangen som gjør at 19-åringen byttes ut.

70. min.: Mååål 1-3 Zymer Bytyqi tar opp konkurransen om kveldens flotteste mål med Veton Berisha! Får ballen på rundt 20 meter etter et utspark fra Crowe, og skyter inn via målrammene. Utrolig Viking-scoring, blir det årets mål i eliteserien?

67. min.: Solid og defensiv midtbane på Viking nå. Ibrahimaj har tatt de Lanlays plass på høyrekanten. De defensive midtbanespillerne Bell og Løkberg er på midten med Torsteinbø, som stort sett har spilt back denne sesongen. Smart valg av Bjarne Berntsen og Viking-trenerne.

65. min.: Ibrahimaj legger inn hjørnesparket, men det blir utspark fra Kristiansund-målvakt Eirik Holmen Johansen.

64. min: Viking-kaptein Vevatne tvinger fram en corner!

62. min.: Bytte for Viking. Joe Bell er kommet inn for Yann-Erik de Lanlay.

61. min.: Mååål 1-2 Veton Berisha med en drømmescoring! Vikstøl legger inn fra venstre, Berisha styrer den inn med hælen. For en perlescoring fra Vikings ubestridte toppscorer!

59. min.: Kommer seg opp igjen og tar frisparket, etter en litt lang pust i bakken.

59. min.: 19-åringen Henrik Heggheim blir liggende etter en takling. Har tydeligvis smerter.

56. min.: Skuddet går rett i muren, hvor Løkberg ligger bak for å hindre en lav ball. Fantastisk initiativ fra trønderen!

55. min.: Torsteinbø smeller ned Olaus Skarsem på 17 meter. Gult kort, og frispark fra farlig posisjon.

53. min.: Viking har åpnet omgangen langt bedre enn de avsluttet den første. Skaper mer, og har mer vilje.

52. min.: Corneren går til bakerste stolpe, der er Andrésson. Islendingen får ikke styrt ballen på mål.

51. min.: Bytyqi spilles opp på venstresiden for Viking, er taktisk rundt dødlinjen og sender ballen ut via en Kristiansund-spiller.

50. min.: Pellegrino skyter fra venstresiden av 16-meteren, Crowe redder! Det begynner allerede å bli en imponerende redningsstatistikk for målvaktsdebutanten.

49. min.: Viking får ikke noe ut av hjørnesparket.

48. min.: Vikstøl sender et innlegg, som går i armen til Coly. Torsteinbø får en drømmesjanse, men det blir hjørnespark.

48. min.: Pellegrino tar et frispark fra rundt 40 meter, Løkberg får den ut!

46. min.: Viking gjør som i første omgang, går i angrep fra start. Innlegg fra Berisha, men de mørkeblå (som i dag spiller i grått) får ikke headet den i mål.

46. min.: Kristiansund sparker i gang andre halvdel.

46. min.: Kastrati går av for Kristiansund, inn kommer Moumbagna Faris.

Første omgang:

47. min.: Det er pause, stillingen er 1-1. Viking hadde en drømmeåpning. Etter hvert måtte Arild Østbø gi seg med skade, inn kom Michael Crowe. Elleve minutter senere var det selvsagt Pellegrino som utlignet for Kristiansund.

47. min.: Heggheim bruker kroppen og skjermer ballen ut. Utspark fra Crowe neste på overtiden av første omgang.

46. min.: Det er lagt til to minutter i Kristiansund.

45. min.: Hjemmelaget prøver på en kort variant, og sender etter hvert ballen til målscorer Pellegrino. Denne gangen gikk skuddet langt over målet.

45. min.: Hjørnespark til KBK.

43. min.: Nok en sjanse fra Pellegrino! Får innlegg fra høyre, men Crowe er virkelig på jobb! Redder avslutningen.

41. min.: Viking har hatt problemer med å skape farligheter den siste halvtimen. Har vært ekstremt lave etter den tidlige scoringen til Veton Berisha.

39. min.: Mål 1-1 Pellegrino får sjansen fra venstresiden og utligner for Kristiansund. Skyter den i lengste hjørne.

36. min.: Sørli skyter frisparket rett i fanget på debutant Crowe.

36. min.: Løkberg får frispark mot seg, mot Kastrati. Selv ligger han også med smerter. Frispark til Kristiansund fra rundt 22 meter.

34. min.: Ut fra den andre corneren blir det en kjempesjanse for Kristiansund! Pellegrino kontrer, og løper lekende lett forbi Løkberg. Crowe satser offensivt, og vinner!

33. min.: Andesson header corneren ut, via en KBK-spiller. Nytt hjørnespark.

33. min.: Hjørnespark til Viking.

32. min.: Nytt Kristiansund-innlegg mot Pellegrino. Denne gangen har han veldig mye rom, men Crowe griper inn.

29. min.: Crowe må slenge seg etter et frispark fra Pellegrino, går utenfor.

28. min.: Det er Crowes debut for Viking. Han ble hentet i forbindelse med Iven Austbøs skade, som kom mot Start i juli.

27. min.: Michael Crowe kommer inn for Arild Østbø,

26. min.: Østbø blir sittende på banen, og Michael Crowe må gjøre seg klar.

25. min.: Kristiansund kommer til innlegg fra høyre, mot Pellegrino. Vevatne header unna!

22. min.: Berisha får en nydelig pasning fra Torsteinbø, men er i offside.

20. min.: Kristiansund styrer det neste som skjer. Pellegrino springer fra Vevatne, og får ballen fra spiss vinkel. Viking-keeper Østbø gjør seg stor og redder!

19. min.: Vikstøl får frispark. Nå får Viking muligheten til å spille seg framover igjen.

18. min.: Askar skyter for Kristiansund, det blokkeres. Pellegrino er på returen, men skyter utenfor!

17. min.: Viking står utrolig godt defensivt. Gir ikke Kristiansund muligheter til å spille gjennom, og vinner de viktige duellene. Framstår som et kompakt forsvar.

15. min.: Kristiansund skyter fra 25 meter, Østbø har full kontroll.

14. min.: Hjørnesparket tas, ballen havner utenfor 16-meteren. Der står Sondre Sørli og skyter for hjemmelaget. Ikke farlig for Viking.

13. min.: Etter Vikings scoring har Kristiansund kommet stadig mer inn i kampen. Vinner en corner etter et innlegg.

10. min.: Bytyqi løsner et skudd fra distanse, men Eirik Holmen Johansen har full kontroll.

9. min.: Stillingen er 0-1 i Kristiansund, og Vevatne leder 2-0 i duellen mot Pellegrino! Blokkerer et skudd på en smart og elegant måte.

8. min.: Innlegg mot Kastrati på bakerste, men den heades utenfor.

7. min.: Ibrahimaj med sitt andre skudd allerede, og det går i tverrliggeren!

6. min.: Berisha legger inn fra høyre mot Bytyqi, men han får ikke satt foten på ballen.

6. min.: Det må kalles en drømmeåpning for Viking.

4. min.: Mååål 0-1 Veton Berisha header Viking i ledelsen! Corneren fra de Lanlay treffer Berisha på bakerste stolpe.

4. min.: Ibrahimaj vinner et hjørnespark for Viking.

4. min.: Vevatne vinner kveldens første duell med Pellegrino, som er Kristiansunds stjernespiller.

3. min.: Viking flytter seg sakte, men sikkert framover på banen.

1. min.: Feilpasning fra Andrésson i første minutt. Blir reddet av at Løkberg får frispark på midtbanen.

1. min.: Kristoffer Løkberg sparker oppgjøret i gang.

Før kampen:

Landslagspausen er over, og Vikings første kamp er mot Kristiansund. Det er rett over en måned siden lagene møttes på SR-Bank Arena. Den gangen var det laget fra Nordmøre som tok med seg alle poengene, etter en jevn kamp som endte 1-2.

Siden den gang har ikke Viking tapt en eneste kamp. De to neste kampene endte uavgjort mot Aalesund og Stabæk. I Drammen ble det seier mot Godset, og før landslagspausen ble Molde slått på SR-Bank Arena i det som beskrives som årsbeste for de mørkeblå.

Det skjer ting på overgangsmarkedet. Tidligere denne uken ble Viking og greske PAOK enige om overgang for venstrebacken Adrian Pereira. Stavanger-gutten forlater byen for å spille i den greske toppligaen, og får muligheten til å kvalifisere seg for spill i Champions League. Det åpner opp for Rolf Daniel Vikstøl.

Viking (4-3-3): Arild Østbø-Viljar Vevatne, Henrik Heggheim, Axel Oskar Andrésson, Rolf Daniel Vikstøl-Ylldren Ibrahimaj, Kristoffer Løkberg, Fredrik Torsteinbø-Zymer Bytyqi, Veton Berisha, Yann-Erik de Lanlay.

Benken: Michael Crowe, Joe Bell, Tommy Høiland, Johnny Furdal, Even Østensen, Sebastian Sebulonsen, Jefferson de Souza.

