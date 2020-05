Viking starter hjemme mot Glimt

Følg RA Sporten på Facebook!

Rosenborg møter Kristiansund i åpningsrunden av Eliteserien i fotball 16. juni. Det blir kortreiste kamper, men tanken om en gruppespill-løsning er vraket.

Det ble klart da kampoppsettet for de tre første rundene i Eliteserien ble presentert av Norges Fotballforbund lørdag.

Som ventet har man endt på et opplegg der alle lag skal unngå lange reiser innledningsvis i sesongen. Løsningen er valgt av hensyn til myndighetenes retningslinjer om smittevern som følge viruspandemien.

Rosenborg åpner hjemme mot Kristiansund, mens Molde skal på besøk til Aalesund i den første runden. De øvrige kampene i åpningsrunden er: Viking – Bodø/Glimt, Odd – Sandefjord, Stabæk – Mjøndalen, Sarpsborg 08 – Vålerenga, Start – Strømsgodset og Haugesund – Brann.

Så langt er det kun satt opp tre runder.

Kortreist

– Vi landet på kun tre runder fordi det er så mange faktorer på utsiden som vi ikke rår over, sa konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, på Eurosport-sendingen der oppsettet ble presentert.

Han bekreftet at det har vært vurdert en gruppespill-løsning, men forklarer at man endte med kortreiste kamper etter mer vanlig modell.

Kortreiste kamper kan det også bli fra runde fire og utover.

– Vi har også sett på de neste rundene, bussreiser og lengden på disse og så videre. Nå velger vi å gå ut med tre runder, for å kjøpe oss litt tid, sa Fisketjønn.

Han innrømmer at det fra NFFs side ikke har vært ønskelig «å bruke opp» de store oppgjørene i Eliteserien for tidlig. Et gruppespill der lokaloppgjørene mellom Molde og Rosenborg spilles tidlig på sesongen, har man således unngått.

Tviler på publikum

Smittesituasjonen og avgjørelser som skal tas av Det europeiske fotballforbundet rundt europacupene vil påvirke veien videre.

Kampene spilles inntil videre for tomme tribuner. NFFs elitedirektør Lise Klaveness tror ikke publikum på en god stund.

– Vi kan være nødt til å forvente at vi spiller med veldig lite tilskuere hele året, og skal være veldig glade for noe annet, sa hun.

Norges Fotballforbund har utarbeidet en omfattende smittevernprotokoll som skal benyttes i forbindelse med at kampene starter opp.

Viking er satt opp mot Brann borte i den andre runden 21. juni og tar i mot Mjøndalen hjemme 24. juni i den tredje runden.

Slik spilles de tre første rundene i Eliteserien

Runde 1:

Tirsdag 16. juni (18.00): Rosenborg – Kristiansund, Odd – Sandefjord, Viking – Bodø/Glimt, Stabæk – Mjøndalen, Aalesund – Molde, Sarpsborg 08 – Vålerenga (20.30).

Onsdag 17. juni: Start – Strømsgodset 18.00, Haugesund – Brann 20.30.

Runde 2:

Lørdag 20. juni: Kristiansund – Aalesund 18.00, Molde – Rosenborg 20.30.

Søndag 21. juni (18.00): Bodø/Glimt – Haugesund, Vålerenga – Stabæk, Strømsgodset – Odd, Mjøndalen – Sarpsborg 08, Sandefjord – Start, Brann – Viking 20.30.

Runde 3:

Onsdag 24. juni (18.00): Viking – Mjøndalen, Start – Molde, Aalesund – Brann, Stabæk – Sandefjord, Haugesund – Kristiansund, Odd – Vålerenga 20.30,

Torsdag 25. juni: Sarpsborg 08 – Strømsgodset 18.00, Rosenborg – Bodø/Glimt 20.30.