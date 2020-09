Viking kjørte fullstendig over bunnlaget

Følg RA Sporten på Facebook!

2. omgang:

93 min.: Slutt på SR-Bank Arena! Fullt fortjent seier til Viking.

92 min.: Mååååååål! 5-2! Nok en frisparkperle! Joe Bell skrur den over muren og opp i nærmeste kryss.

92 min.: Hands i etterkant av corneren til Viking. Frispark på 18 meter. Så setter AaFK inn Mork Breivik samtidig.

91 min.: Lagt til minst 3 minutter. Auklend tvinger fram en corner.

90 min.: Fiskestrand og Grønner inn for AaFK. Ibrahimaj ut og Auklend inn for Viking.

89 min.: Viking med full kontroll på dette. Vil ta 3 poeng og omtrent si farvel til bunnstriden.

85 min.: Viking har fått roet det ned litt. Ser ikke ut for å være noen stor sluttspurt fra AaFK i emming.

82 min:: Mååååål! 4-2. Sigurd Haugen sikker på straffen.

81 min.: Straffe AaFK! Viking-spillerne raser. Var det utenfor 16 meter? Ibrahimaj får gult for protester.

79 min:. En røys skifter. AaFK sender inn Karlsbakk og Uzochuckwu. Berisha, Bytyqi og Torsteinbø ut for Viking. Østensen, Høiland og Sebulonsen inn for Viking

78 min.: Nå holder Bytyqi hoff. Slår inn med høyrefoten bak den venstre!

75 min.: Måååååååål! 4-1! Rolf Daniel Vikstøl møter corneren på første stang og stører den ned i motsatt. Nydelig! De Lanlay med forneren.

75 min.: Corner Viking.

74 min.: Gult kort til Sigurd Haugen hos AaFK.

73 min.: Måååååååååååååål! 3-1! For et kremmerhus! Bytyqi kliner frisparket rett i krysset! For en kraft. For en skru! Praktmål. Nok en kandidat til årets mål!

73 min.: Frispark til Viking. 25 meter. Bytyqi ser lysten ut.

70 min.: Heggheim blir liggende. En smell i ribbeina ser det ut for. Han har vondt her fra før og måtte av banen av samme grunn i forrige serierunde. Kommer seg innpå igjen etterhvert.

70 min.: Bytyqi leker seg på kanten, men får ikke corneren han prøvde på.

67 min.: Nå kan Viking ligge mer bakpå å kontre om de ønsker. Det kan være OK. AaFK har vært farlige på overganger og Viking har vaklet defensivt.

65 min.: Mååååål! 2-1! Veton Berisha gjør ingen feil. Lie er etter den, men skuddet er for hardt og godt.

64 min.: Straffe Viking! Så får også Lima gult for å ta Bytyqi i feltet.

63 min.: Bizoza får ballen på 20 meter. Kanonskudd like utenfor

62 min.: De Souza ut. De Lanlay inn. Corner til Viking.

60 min: De Lanlay gjør seg klar for innhopp.

58 min.: AaFK får et farlig brudd. Bytyqi får gult kort for å stanse overgangen på høys ureglementert vis.

57 min.: Høyt press fra Viking nå. Tvinger AaFK til feil.

54 min.: Corner til Viking etter en overgang hvor Bell fant Berisha. Innlegget hans via en fot og ut. Heading over fra Andresson på corneren.

53 min.: Viking upresise. Gir bort ballen.

50 min.: De Souza gir til corner. Blir til en ny corner på direkten. Austbø bokser den bort.

50 min.: Frisparket er godt slått. Berisha header unna til corner - rett foran en målkåt AaFK-angriper.

49 min:. Bytyqi rundt på kant. Godt innlegg, men ingen tar i mot. AaFK kontrer. Heggheim må ta et gult kort for holding for å unngå en kjempesjanse mot.

46 min.: Viking rett i strupen på AaFK! Et par vanvittige sjanser direkte. Kaptein Vevatne med den beste. Skuddet via en fot og i ansiktet på en AaFK-stopper.

46 min.: Spillet i gang igjeb. Andresson har ristet av seg skaden ser det ut for. Fortsetter. Så blir det spennende å se om Viking tar seg sammen. De gikk fra full kontroll til mye rot ut over i første omgang.

1. omgang:

46 min.: Pause. 1-1.

45 min.: AaFK kontrer. Austbø med en fantastisk redning! Klasse. Spesielt på et skudd som er hardt og i motsatt retning av den han beveget seg i. Dagens prestasjon så langt.

43 min:. Andresson har vondt. Ser på benken. Viking kan fort måtte skifte etter pause her. Bjørshol inn på back og Vevatne inn som stopper er fort løsningen om det skjer.

41 min.: Frispark til Viking skrått utfor 16 meter. Bell slår den inn. Blir headet unna.

40 min.: Bytyqi skyter fra 30 meter. En dupper som keeper ga retur på. AaFK får likevel klarert.

39 min.: Viking inne i en meget svak periode nå. Ser ikke ut som laget som herjet med AaFK fram til målet. Floskelen om at mål preger kamper stemmer definitivt her. Mye defensivt rot og feil de siste minuttene.

36 min.: Stor sjanse fra corneren! Flikk på første stolpe. Blir en ny corner. Den heades like utenfor. Nå har Viking sovnet litt hen her.

35 min.: Isak Dybvik Määttä med et godt skudd nede i hjørne. Kjemperedning av Austbø. Slår den til corner. Så igger Andresson nede i etterkant, men kommer seg på beina.

34 min.: Vanvittig forecheking fra Berisha. Der er han god! Jakter ned både en stopper og keeper med to langsprinter.

32 min.: Vikstøl for sent inn i en takling. Får det gule.

30 min.. Torsteinbø skyter. Rett i muren.

29 min.: Ibrahimaj felles på 17 meter. Godt skuddhold. Skal han prøve seg selv?

28 min.. Meget ufortjent at det står 1-1. Viking har vært 2-3 hakk bedre enn AaFK så langt.

26 min.: Måååååål! 1-1 Simen Bolkan Nordli gjør ingen feil. Godt straffe. Sender Austbø feil vei.

25 min:. Straffe AaFK! For en tabbe av de Souza! Urutinert med en fot ute på hjelpetokt nede i feltet.

24 min.: Bytyqi har herjet innledningsvis, men nå virker det som om backen til AaFK har fått streng beskjed om å ligge tettere på og lede ham utover av Lars Arne Nilsen.

20 min.: Ballen havner ut i feltet etter corneren. De Souza demper og klinker til på halvspretten. Like over!

19 min.: Vikstøl tvinger fram en corner.

17 min.: Bell får stående applaus fior en kanontakling.

17 min.: Nydelig langpass fra Andresson setter nesten Berisha opp alene gjennom. En lang fot avverger det.

16 min.: Viking fortsetter med å sette presset høyt. Berisha styrer de andre med seg. Her skal det gjennvinnes tidlig - hvis ikke skal AaFK tvinges til å slå langt og opp mot Vikings stoppere.

14 min.: Ny stor sjanse til Viking! De Souza finner Ibrahimaj. Skuddet like utenfor krysset.

13 min.: AaFK halvfarlige etter et innlegg. Hyler på straffe. Det blir ikke noe ut av det.

12 min.: Bytyqi med nok en mulighet etter et raid, men kommer aldri til skudd.

10 min.: Torsteinbø header over etter en corner fra Bell.

10 min.: AaFK ligger ultradypt. Viking bruker kantene for å kommer rundt dem.

7 min.: Meget frisk start fra Viking. Full kontroll så langt.

5 min.. Måååååååål! 1-0! Zymer Bytyqi! I sin kamp nummer 200 knaller han inn 1-0 på volley fra straffemerket. Praktfullt innlegg fra Jefferson de Souza!

4 min.: Nydelig angrepsspill av Viking. Bytyqi får ballen og skyter på 12 meter, men blokkeres. Bra pasning ut fra Torsteinbø.

2 min.: Viking trer seg fint rundt på høyre kant, men de Souza går i offside.

1 min.: Kampen i gang i Jåttåvågen. Zymer Bytyqi har blitt hedret før kampen for 200 spilte kamper i mørkeblått.

Før kampen:

Den tidligere Brodd-profilen har en ettårig avtale med Viking og bør ta de fåtallige mulighetene han får med begge hender for å bevise at han bør få en ny sjanse.

Samtidig har de Lanlay neppe i beina å spille to kamper så tett etter sin langtidsskade. Den tidligere RBK-vingen starter på benken.

For øvrig mangler Kristoffer Løkberg i troppen. Han er ute med et brudd i en finger. Dermed er Joe Bell igjen inne som anker.

Kampen søndag er definitivt en Viking bør vinne. I det minste på papiret. Aalesund ligger håpløst sist på tabellen med sju poeng. De skiftet nylig trener fra Lars Bohinen til Lars Arne Nilsen. Laget har også slitt stort med skader før dette oppgjøret.

Viking står på sin side med 22 poeng og kan nærmest ta farvel med bunnstriden med seier.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø - Viljar Vevatne, Axel Oskar Andresson, Henrik Heggheim, Rolf Daniel Vikstøl - Fredrik Torsteinbø, Joe Bell, Ylldren Ibrahimaj - Zymer Bytyqi, Veton Berisha, Jefferson de Souza.

