2. omgang:

93 min.: Slutt! Viking taper fullt fortjent 3-0 i Skien.

92 min.: Nydelig redning fra Østbø etter et grusomt tilbakespill fra Viking.

90 min.: Minst to minutter lagt til.

89 min.: Østensen går rett i kroppen på Lauritzen i boksen når han skal heade. Odd vil ha staffe. Dommer lar det gå. Har sett det har blitt gitt på slike før.

87 min.: Auklend får ballen på 18 meter. Godt skuddhold, men ballen glir av foten og går langt utenfor.

86 min.: Farlig Odd-innlegg. Viking får kontroll og kjører overgang. Blir løpt opp og roer ned. Spiller bakover.

85 min.: Kachi inn for Rashani. Så går også Lauritsen inn for Kaasa.

85 min.: Rashani spilles fri skrått, men blåser ballen utenfor. God sjanse.

84 min.: Østensen går i offside ute på kanten.

81 min.: Stor sjanse til Odd. Rashani skyter fra kloss hold.etter innlegg. Via Heggheim og til corner. Næææære mål. Viking får unna corneren.

79 min.: Løkberg og Ibrahimaj ut. Auklend og Østensen inn hos Viking. Voldsom rotering nå for å hvile folk. Dermed er de fem skiftene brukt opp.

76 min.: Innlegg fra Bytyqi etter en overgang mot Høiland. Han prøver et slags "Zlatan-roundkick" med hælen. Bommer på ballen. Da ser det ikke like kult ut som når svensken treffer. Men den var ikke lett. Kom bak ham.

75 min:. Dette er nok for lengst game over for Vikings del. Tankene kan gli mot RBK og søndagens hjemmekamp.

72 min.: Rodic ut og Nordkvelle inn for Odd.

71 min.: Farlig sjanse på corneren! Høiland header ned i bakken og Rossback får så vidt tatt den med beinet like utenfor streken. Han ramlet også i forkant. Skled.

70 min.: Viking tvinger fram en corner. Ser litt bedre ut nå etter skiftene.

67 min.. Bytyqi legger flott inn til Løkberg. Headingen rett på Rossbach. Ikke hard nok og ikke godt nok plassert.

65 min.: Rodic får gult for holding.

63 min.: Trippelskifte Viking. Torsteinbø, Bytyqi og Høiland inn. Berisha, Fridjonsson og de Lanlay ut. Viking får samtidig er corner etter et skudd fra Løkberg som går via en Odd-forsvarer.

60 min.: Nytt farlig innlegg fra Odd. Andresson bommer på ballen når han skal klarere. Odd får bitt seg fast høyt i banen.

59 min.: Simovic inn og Bakenga ut hos Odd. Da skal Viking få bryne seg på 199 centimeter i luften.

58 min.: Måååål! 3-0. Joshua Kitolano. Odd kjører over Viking. Kommer med masse folk. Ballen spilles ut til Kitolano. Skyter fra 18 meter ned i hjørnet. Utagbart. Går i hjørnet Østbø beveger seg bort fra.

57 min.: Jeg tror Berntsen må gjøre noen skifter her for å ha noen som helst sjanse til å snu dette. Viking sliter med å spille seg ut av eget felt nå.

54 min.: Nytt gult kort til et Viking på hælene. Rolf Daniel Vikstøl nå.

51 min.: Mååååål! 2-0. Bakenga igjen. Odd spiller seg nok en gang alt for enkelt gjennom Viking sentralt banen. Vikings stoppere hyler på offside, mens Bakenga stikker gjennom alene med Østbø. Skyter lavt ug under keeper. Nydelig gjennomspill fra Kitolano fra litt skrått i banen ute ved midten.

50 min.: Jørgensen tvinger seg inn i boksen fra siden. Havner i duell med Fridjonssonog tryner. Vil ha straffe. Armen til Fridjonsson er på skulderen hans. Tvilssituasjon det og.

49 min.: Bell får det gule kortet! Dermed er han ute mot RBK. Hans fjerde i år.

46 min.: Spillet i gang igjen. Ingen skifter. Berntsen etterlyser mer nøyaktighet med ball og bedre kollektivt press i pausen.

1. omgang:

47 min.: Pause.

45 min.: Legges til minst to minutter.

43 min.: Litt mer liv i Viking framover på banen her nå. Ibrahimaj mener han skal ha straffe mot Kitolano. Var kontakt i feltet. Kanskje han har et poeng?

41 min.: God involvering av Sebulonsen. Finter ut en Odd-spiller og trer ballen inn sentralt til de Lanlay. Skuddet like utenfor fra 16-17 meter.

37 min.: Berisha med en farlighet hvor han ikke får skutt. Avløses av et godt Odd-innlegg som Østbø får tatt rett før det blir veldig farlig.

33 min.: Viking ligger lavt med laget og Odd ruller ball. Kommer seg gjennom leddene igjen. Alt for enkelt. De slår ofte inn sentralt og vinkler så ut på kant. Viking må gjøre noe her. Som kniv gjennom smør hele tiden her.

30 min.: Viking slår inn i boksen, men det ender i frispark utover. Berisha litt for tøff.

27 min.: God Viking-overgang ender i corner. Kaasa får så vidt tuppet ballen fra de Lanlay til Berisha vekk i god posisjon. Corneren er hjelpeløst svak. Så går de i offside i fase to.

26 min.: Ny stor sjanse til Odd! Ruller opp Viking på venstrekanten. Hælspark fra Jørgensen til Bakenga som skyter. Blokkert med et nødsskrik.

24 min.: Etter en ganske god start har Viking sett svake ut. Usikkerheten har spredd seg.

21 min.: Skudd like utenfor fra distanse fra Kitolano! Viking har store problemer. Odd spiller seg gjennom i mellomrommene.

19 min.: Rodic med et skudd like utenfor krysset! Nære 2-0. Nå er Viking på hælene.

18 min.: Mååååål! 1-0! Mushaga Bakenga! Får et flatt og lavt innlegg inne i feltet og treffer den egentlig litt svakt. Ballen spretter og ruller inn i lengste hjørne. Der blir Østbø straffet for sin litt reduserte rekkevidde. Den der tror jeg ganske sikkert Austbø ville fått fingrene på. Ikke bra, men det var heller ikke forsvarsspillet i forkant.

16 min.: Ganske underholdende første kvarter her.

13 min.: Bakenga kommer inn på banen og stjeler ballen nesten som fra fryseboksen i hockey! Snapper den og spiller den inn i farlig posisjon. Så skal Sebulonsen klarere og holder på å dryle ballen i eget kryss fra 20 meter! Oioioi! Hadde vært årets selvmål. Kanskje tiårets! Hårfint over.

12 min.. Bakenga virker å få ristet av seg smellen.

10 min.: Odd får et billig frispark på kanten. Slås inn i feltet av Rudd. Østbø går ut i feltet og støter sammen med Bakenga med kraft samtidig som han bokser ballen ut. Bakenka ligger strak etterpå. Dommer dømmer frispark utover for angrep på keeper.

9 min.: Viking får en kjempesjanse på et høyt brudd, men Berisha søler vekk en gyllen mulighet med en fæl pasning bakover i banen. Der skulle de scoret!

8 min.: De Lanlay skjærer inn fra kant, men går seg fast rett i "sekken" sentralt.

6 min.: Ruud spiller inn i banan til Rashanni. Skudd over og utenfor.

5.min.: Viking har stått ganske høyt på Odd i starten her.

4 min.: Berisha slår flatt inn og Odd må gi til corner. Corneren slås inn fra de Lanlay, men Odd får kontroll i fase to.

2. min.: Odd med kampens første sjanse! Innlegg etter at Kitolano sjeler en ball. Bakenga skyter rett på Østbø. God redning!

1 min.: Kampen i gang i Skien!

Før kampen:

Bjarne Berntsen varslet allerede før oppgjøret at det ville komme flere skifter. Noen på grunn av karantene (Viljar Vevatne) og andre på grunn av at testene laget utfører viste at flere spillere ikke er fullt restituerte. Viking møter også RBK søndag og må ta hensyn til det.

Det mest overraskende skiftet er nok i mål. Iven Austbø, som nylig skrev ny kontrakt, starter på benken. Inn i hans sted kommer Arild Østbø.

Keepertrener Kurt Hegre forteller til RA at grunnen er rotasjon og slitasje med mange kamper på åtte dager.

- Så er også keeperkampen jevn, sier han.

Verdt å merke seg er også at Samuel Fridjonsson gjør sin første start etter comebacket i klubben.

Ylldren Ibrahimaj flyttes også fram som ving. Han sa følgende til RA før kampen:

– Det blir en ekstremt tøff bortekamp mot Odd. De har vunnet seks av sine siste åtte kamper hjemme. Samtidig har vi lagt en veldig god kampplan nå, sier Ibrahimaj – som mener det er fullt mulig å overraske mot telemarkingene.

Formspiller Zymer Bytyqi hviles også for øvrig i startoppstillingen denne gangen.

Viking stiller slik (4-3-3): Arild Østbø - Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Axel Oskar Andresson, Rolf Daniel Vikstøl - Kristoffer Løkberg, Joe Bell, Samuel Fridjonsson - Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha, Ylldren Ibrahimaj.

På benken har Viking med Iven Austbø, Zymer Bytyqi, Fredrik Torsteinbø, Tommy Høiland, Even Østensen, Sondre Auklend og Jefferson de Souza.

