Vikarsjef Smerud: – Vi må prøve å bli bedre minutt for minutt

Tirsdag formiddag ventet den norske vikarlandslagssjefen fortsatt på svar på spillernes koronatester. Om alle er negative, reiser de i samlet tropp til Wien med charterfly på ettermiddagen.

Det hasteutplukkede, nye landslaget rekker én felles trening før det blir alvor i den østerrikske hovedstaden onsdag kveld. Det blir med andre ord travelt også det neste drøye døgnet.

– Ja, det har vært veldig hektisk. Jeg har ikke fått møte spillerne fysisk ennå, fordi vi venter på testresultatene. Vi holder oss atskilt slik at det skal være mulig å kjøre av gårde selv om det mot formodning skulle være noe galt med noen av spillerne. Ut fra forutsetningene er vi ganske bra i rute, sier Smerud til NTB.

– Det var veldig viktig å få på plass den treningen. Nå har spillerne vært på reisefot, og de har vært isolert på rommene sine. Så det kan være greit å få rørt litt på seg, og å få trent litt på det vi rekker før vi skal spille kamp, legger han til om økta som venter på Ernst Happel stadion tirsdag kveld.

– Ekstremvariant

Som landslagstrener er Smerud godt vant til at det kan komme forfall og endringer i siste liten, men det er liten tvil om at det er en spesiell situasjon både han og spillerne står i nå.

– Teamet er ganske samkjørt og i stand til å tilpasse seg endringer fort. Men dette er så klart ekstremvarianten. Bare én trening før kamp gjør det vanskelig, selvfølgelig, sier han og fortsetter:

– Vi skal prøve å ta igjen tre år med et samhandlet østerriksk lag ved å prøve å bli bedre minutt for minutt, og kvarter for kvarter. Jeg tror det blir viktig å få noen gode opplevelser tidlig i kampen. Og i hvert fall ikke noen altfor dårlige.

Usikkerhet

Samtidig som Smerud har tynt med tid til å sette sammen en førsteellever til kampen, er det enda vanskeligere for østerrikerne å vite hvem de kommer til å møte i gruppefinalen i nasjonsligaen. Kan det være til Norges fordel?

– Ja, det tror jeg, hvis man skal lete etter fordeler oppi dette. Det kan ikke være så lett å vite hva vi kommer med, for det må vi jo finne ut av selv. Samtidig tror jeg at Østerrike er et rutinert mannskap som gjør mye av det samme uansett, så jeg vet ikke om det har kjempestor betydning, sier Smerud.

Han vet at bare seier er godt nok for å frata østerrikerne gruppeseieren, men tør ikke spekulere på om det finnes en sjanse til å overraske med tre poeng.

– Noe av det vanskelige er jo at dette kan slå ut på mange måter. Jeg håper jo for de spillerne som er her nå, og som virkelig har lengtet etter en sånn sjanse, at vi klarer å gjøre dem i stand til å gripe den. Og så er det vanskelig å spå om kampen. Det handler litt om hvordan den utvikler seg også.

Spesielt

Norges «nødlandslagssjef» reiser til Østerrike med 13 landslagsdebutanter blant de 18 spillerne i troppen. Han erkjenner at han ikke kjenner alle så godt fra før.

– Det er noen jeg ikke har jobbet med før, ja, og slik sett ikke har møtt. Men jeg har møtt de fleste, sier han.

– Resultatet er selvfølgelig sentralt for Norge og for kvalifisering (til VM), men for oss som er blitt satt i denne situasjonen, tror jeg det meste handler om prestasjon og å gjøre det bra. For disse spillerne – mange av dem er unge – har denne kampen en annen verdi, selv om resultatet ikke skulle bli så bra.

