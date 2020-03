Trettenes passerte «Babu»og Oilers satte poengrekord

Følg RA Sporten på Facebook !

3. periode:

60 min.: Slutt! Oilers setter ny rekord i Get-ligaen! 113 poeng! Nå skal motstander i sluttspillet velges. Vi kommer tilbake med det. 37-31 i skudd.

59 min.: Mååååååååål! 3-1! Mathias Trettenes passerer Rasmus "Babu" Gjesdal i historiebøkene med scoring på åpent nett med 3.4 sekunder igjen! Hans 56 poeng i år. Samtidig blir det noe bråk når Oilers feirer mål. Lillehammer får en utvisning. Men det betyr ingenting!

59 min.: Om Oilers kan klare å holde ut i 47,4 sekunder til nå setter de ny Get-liga-rekord med 113 poeng.

59 min.: Trettenes med skudd like utenfor det åpne målet.

58 min.: Ulriksen ryker på en to minutter! Aiaiaia! 1.34 igjen. Får for tripping. Han er rasende. Nå blir det drama med spill seks mot fire. Lillehammer tar en timeout.

58 min.: Oilers tar 30 sekunders timeout.. Lillehammer tar ut keeper med 2.16 igjen.

58 min.: 3598 oppgis som tilskuertall. Det er solgte billetter. Reelt tall er laaaangt under det.

57 min.: Stor Lillehammer-mulighet. Pucken skifter retning. Bortom stangen så det ut for.

56 min.: 35-28 i skudd så langt. Oilers var veldig gode de første 30 minuttene. Så har de dabbet mer av.

55 min.: Holm med en blokkering.

54 min.. Oilers under saftig press, men holder unna utvisningen.

52 min.: Utvisning Oilers. Unødig slashing fra Brassart. Oilers i undertall.

51 min.: Oilers gode til å drepe tid nå.

49 min: Harms farlig frampå med en backhandavslutning og noen dragninger. Holm redder.

49 min.: En litt roligere periode i kampen nå. Stille før stormen?

47 min:: Farlig styring fra Kristiansen!

46 min.: Det er nerve i dette! 33-24 i skudd nå.

43 min.. Forsberg limer gullhjelmen Dineen opp i vantet. Får applaus.

41 min.: Lillehammer rett i strupen på Oilers! De har definitivt sjekket resultater i pausen her.

41 min.: Spillet i gang igjen. For Lillehammer er mye på spill her. De lå på 5. plass før kampen. Nå ligger både VIF og Frisk under. Kan de snu dette er 3. plassen og seriebronse en mulighet - med fordelen det gir i sluttspillet.

2. periode:

40 min.. Pause. 10-9 i skudd i perioden.

39 min.: Måååål! 2-1! Lillehammer reduserer i det begge lag blir fulltallige. Juliuz Persson med en kanon. Raskt og fint spill i forkant,

38 min.: 31-19 i skudd så langt,

37 min.: Der smeller det igjen. Lillehammer-spillerne vil ha en fight. Oilers ikke helt giret. Emil Lund Nyhus og Stian Nystuen får to minutter for hekting og roughing. Så får Ulriksen to minutt for roughing. Det gjør også Hoff. Litt merkelig. Lillehammers spillere virket langt mer aktive i dette. Publikum, de få som er her, ikke helt fornøyde. Alt vaskes ut. Fem mot fem,

36 min.: Kampen har tendenser til å være småamper.

35 min.: Lillehammer fulltallige.

34 min.: Oilers fulltallige. 30 sekunder med overtall nå.

34 min.: Stor sjanse for Vikingstad. Skudd like utenfor krysset.

34 min.: Meget god redning fra Holm etter slett forsvarsspill fra Oilers og kaptein Forsberg. Roter det til foran eget mål.

33 min.: Utvisning Lillehammer. Harms får to minutter for høy kølle.

32 min.: Zajac får to minutter for hekting.

30 min.: Lillehammer fulltallige.

28 min.: Oilers smeller til direkte i overtallet og scorer. Men dommerne vil se det på video, målet underkjennes! Offside i målgården.

28 min.: Tilløp til slagsmål etter en for tøff takling ved vantet. Her blir det utvisninger begge veier. Joakim Eidsa Arnestad får 2 minutter for sen takling og 2 minutter for roughing for Lillehammer. Brady Brassart 2 minutter for roughing for Oilers. Hjemmelaget i overtall.

27 min.: Det Oilers har vist i dag er bunnsolid så langt. Sluttspillhockey. Gjør ting enkelt.

27 min.: Oilers fulltallige. Meget solid undertall.

25 min.: Talge med to minutter for tripping.

24 min.: Måååååål! 2-0! Mathias Trettenes. Får en retur på blank etter skudd fra Kristiansen. Dermed har han tangert Rasmus "Babu" Gjesdals 55 poeng fra 1981/1982-sesongen!

24 min.: Kissel med et OK skudd fra skrått hold. Blokkering.

23 min.: Klavestad tramper inn fra kanten og prøver en frekkis i korthjørnet. Keeper henger med.

21 min.: Andre periode er i gang.

1. periode:

20 min.: Pause i DNB Arena. Lillehammer holder ut. Kun ett sekund uigjen av utvisningen når sirenen går. 21-11 i skudd.

18 min.: Utvisning Lillehammer med 1.58 igjen av perioden. Brendan Harms med to minutter for å interference på Holm.

16 min.: Lillehammer fulltallige. Overtallet fløt ikke helt.

14 min.: Utvisning Lillehammer. Persson får to minutter for interference. Trettenes rasende på ham. Må holdes unna. Oilers i overtall.

13 min.. Litt dødtid i kampen uten mye som skjer etter målet.

10 min.: Mååååååål! Patrick Ulriksen ordner 1-0 med en kanon fra åtte-ti meter. Vikingstad med assisten.

10 min:. Relativt solid start fra Oilers. 10-4 i skudd.

8 min.: Nydelig spill fra Oilers og skkydd i tverrligger fra Trettenes!

7 min.: Oilers holder greit ut undertallet.

5 min.: Utvisning Oilers. Kampens første undertall etter at kaptein Kristian Forsberg ryker på en slashing.

3 min.: Kristiansen spilles fri. Skudd rett på keeper Dackell.

1 min.: Ok sjanse for Oilers. Talge! Keeper redder. Så kontrer Lillehammer og er farlig frampå.

1 min.: Oppgjøret i gang i DNB Arena. MEEEGET glissent på tribunene! Aldri sett så få til en kamp i Get-ligaen her. Er det panikken som har grepet Stavanger med korona-frykten? Eller spiller det faktum at Oilers ikke har noe annet å spille for enn poengrekorden inn? Sannsynligvis en kombinasjon, men laget hadde fortjent bedre når de avslutter sesongen.

Før kampen:

Oilers har hatt en strålende sesong i grunnserien og avslutter den i DNB Arena lørdag.

Forutsetningene er greie. Laget er seriemestere og alt handler egentlig om å komme i gang før sluttspillet starter torsdag neste uke.

Så skal det etter kampen også velges motstand til sluttspillet.

Oilers vil med tre poeng ta totalen til 113 og sette rekord i ligaen.

Flere individuelle rekorder kan også ryke i siste runde.

Etter en litt treg periode hadde Oilers flere viktige spillere tilbake på is torsdag. Laget lignet også seg selv i større grad da Narvik ble slått 6-2.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Zajac, Ulriksen - Kristiansen, Trettenes, Kissel.

2. rekke: Bryhnisveen, Sveum - Talge, Forsberg, Hoff.

3. rekke: Klavestad, Rokseth - Søberg, Brassart, Schwartz.

4. rekke: Strandborg, Kvål - Mathisen, Vikingstad, Hurrød.