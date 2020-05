Følg RA Sporten på Facebook !

Flere spillere har uttrykt uro rundt en snarlig oppstart av Premier League. Ligaens eldste manager, 72-åringen Roy Hodgson, er derimot ikke særlig bekymret.

Crystal Palace-sjef Hodgson melder seg klar til å lede sine spillere på treningsfeltet når de får klarsignal for det.

I utgangspunktet innførte myndighetene i Storbritannia retningslinjer som la betydelige begrensninger for hvilken kontakt personer over 70 år kunne ha med andre, men regjeringen skal siden ha lettet på disse. Dermed ligger det an til at Hodgson leder laget, ifølge Sky Sports.

Trenerveteranen er samtidig i risikogruppen for koronasykdom på grunn av sin alder. I et intervju med beIN Sports sier Hodgson at han ikke er redd.

– Alder er alder, ikke sant? Det handler om hvordan du føler deg. Alderen din gjenspeiler ikke formen din, hvordan du føler deg eller hvor kapabel du er til å gjøre jobben din, sier mannen som trente Viking i 2004 og 2005.

I form

– Jeg føler meg på alle måter i like god form som 10. mars. Kanskje til og med bedre, fordi denne perioden har gitt meg bedre mulighet til å jobbe med den fysiske formen min enn det jeg hadde da jeg jobbet daglig, sier Hodgson.

Han sier samtidig at han vil være veldig fornøyd den dagen han kan starte å jobbe igjen. Dersom det er spillere som er bekymret for å starte opp igjen med kontakttrening og fotball, blir det opp til klubben å håndtere, ifølge Crystal Palace-manageren.

– Det blir et tema for den enkelte og for klubben. Jeg kommer til å bøye meg for hva enn klubben bestemmer når det kommer til det. Jeg ville blitt veldig overrasket dersom styreleder Steve Parish ikke ville være forståelsesfull overfor en spiller som har reservasjoner mot å spille. Jeg er sikker på at han ville ha løst den situasjonen, sier Hodgson.

Det jobbes intenst med å gjenoppta kampaktiviteten i Premier League. Når ballen kan rulle igjen er samtidig usikkert.

