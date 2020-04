Ti usikkerhetsmomenter om Viking-fortsettelsen

Følg RA Sporten på Facebook !



Å skulle planlegge i en tid hvor alt er usikkert, og ting kan endre seg fra time til time, er en nærmest umulig oppgave.

Daglig leder Eirik W. Henningsen i Viking er allerede så lei av å svare på hypoteser at han har bedt om å bli fritatt for det. Samtidig handler nå alt om å få klarhet.

Disse ti punktene er blant de jeg mener det blir viktigst å få svar rundt:

1. Når starter serien og spilles NM? Foreløpig er seriestart satt til helgen 23. mai og 24. mai. Kommer norsk fotball i gang til det, skal det gå relativt greit å få gjennomført nasjonal serie. I alle fall i teorien. Det vil likevel bli et svært tett kampprogram og en forlenget serie tidsmessig. Samtidig er det ingen som vet om det er mulig å komme i gang på denne datoen. Mye avgjøres av tilbakemeldingen regjering og helsemyndigheter har lover å komme med rundt status for videre restriksjoner 8. april. Planen er å spille NM, men det sier seg selv at turneringen høyst sannsynlig vil bli spilt i en svært amputert utgave. Skal noe avlyses i år helt, blir det nok dessverre NM som ryker først.

2. Kan Eliteserien og Obos-ligaen startes med tilskuere? Det er et sterkt ønske blant de norske klubbene. Her spiller selvsagt økonomi sterkt inn. Foreløpig planlegges start med åpning for tilskuere, men konkurransedirektør Nils Fisketjønn sa i forbundets podkast PodBall på torsdag at det ikke så ut som om det var en mulighet slik situasjonen er nå.

3. Når kan laget trene for fullt igjen? Foreløpig kan Viking trene i grupper på fem mann og med to meters avstand. Klubben har nå valgt å kjøre med to grupper på fire mann for å kunne få inn en trener i kabalen på hver gruppe. For å være i nærheten av å være klare for seriespill bør nok Viking, og de andre, minst ha en måned med full trening og oppkjøringskamper. Det handler også om skadeforebygging.

4. Hvordan vil terminlisten se ut? Om sesongen kommer i gang 23. mai – tett som bare juling! For Viking, som også er involvert i kvalifisering til Europaligaen, vil det kunne bli helt ekstremt. Bjarne Berntsen skal prise seg lykkelig for det som etter hvert er en stor stall. Spillerne beviste også i fjor at de som ikke er inne i en antatt førsteoppstilling kan gjøre en jobb.

5. Hva skjer rundt karantenebestemmelser? Dette er selvsagt helt avgjørende punkt. Daglig leder Kenneth Andersen i EIK pekte nylig på problemstillingen rundt dette. For hva skjer om en spiller blir smittet? Om det er 14 dagers karantene i spill for både lagkamerater og motstandere på direkten, vil det rasere terminlisten. Og hva skjer med karantenebestemmelser for innreise og utreise fra Norge? Skal Vikings motstandere i europaligakvalifiseringen måtte sitte 14 dager i karantene før de kan spille kamp i Norge? Det sier seg selv at dette ikke er gjennomførbart med dagens bestemmelser.

6. Hva skjer med europacupen? Kvalifiseringen skulle startet i juli, men blir nå garantert skjøvet ganske mye på. Minst til august eller september dersom fotballen kommer i gang i løpet av sommeren. Man har også en problematikk gående rundt deltakelse dersom de andre ligaene i Europa ikke avsluttes.

7. Hvilket utslag har den lange stansen gitt på spillernes fysiske form? Vikings spillere drev utelukkende med egentrening fra idretten stengte ned 12. mars til spillerne møttes igjen onsdag 1. april. Med egentreningsprogrammer i spill vil neppe fysisk formdupp være en stor bekymring. Så blir dette selvsagt en helt annen situasjon om serien utsettes til over sommeren. Da må formen bygges på ny.

8. Hvordan står det til med Viking fotballmessig? Dette er også nesten umulig å gi et godt svart på. Det man kan slå fast er at Viking hadde sine problemer å rutte med før korona stengte ned idretten. Bakover rant det inn for mange mål og den offensive flyten var ikke i nærheten av det vi så i 2019-oppkjøringen. En utsatt seriestart kan på en merkverdig måte bli til et pluss for Viking. Selvtilliten var nok litt dalende. Nå får de en ny mulighet. Laget har også holdt seg lenge til samme formasjon og spillestil. Det kan bli en fordel for Viking kontra andre lag.

9. Hvordan vil krisen slå inn på klubbens økonomi? For Viking utgjorde publikumsinntekter rundt 11 millioner i 2019. Skulle 2020 spilles uten tilskuere, eller bli helt utsatt, sier det seg selv at det er kritisk. Legg på et par millioner på sponsorinntekter, eventuelle reduserte TV-inntekter, og vipps så er det meste av klubbens pene kontobeholdning per 31. desember 2019 borte. På lengre sikt vil de garantert få en smell. Markedet i Stavanger vil selvsagt tørke kraftig ut. Selv om Viking alt har gjort en formidabel kuttejobb, må de fort kutte mye mer igjen. X-faktoren her på kort sikt er hvor mye statlig støtte de eventuelt kan få.

10. Hva skjer med overgangsvinduene og hva skjer i dem? Det norske vintervinduet lukket offisielt 1. april. Så er situasjonen i norsk fotball helt spesiell for Norge. Permitteringsreglene sier i utgangspunktet at en arbeidstaker kan skifte arbeidsgiver fritt etter 14 dager. NFF skrev til FIFA med ønske om en overgangsnekt grunnet den særnorske situasjonen. De fikk de ikke. Nå er det bestemt at det skal bli to sommervinduer for overganger i år. Ett før serien starter igjen på to uker. Så et midtveis på to nye uker. Hvor mange overganger klubbene faktisk har råd til i denne situasjonen, er selvsagt det store spørsmålet. Det vil ha mye å si for konkurransesituasjonen.

