Felix Ørn-Kristoff hentet av belgisk sykkellag

Det melder laget på sitt nettsted.

17-åringen signerer en kontrakt ut 2027-sesongen. Laget skriver at Ørn-Kristoff er tiltenkt en plass på verdenstouren fra 2026.

Han følger i fotsporene til halvbror Alexander Kristoff, som syklet for laget i 2022.

Sven Erik Bystrøm og Odd Christian Eiking har også tidligere representert det belgiske laget.

Ørn-Kristoff imponerte mange da han tok bronsemedalje i fjorårets junior-VM som førsteårs junior.

Til Intermarchés nettsted forteller hovedpersonen selv at han er fornøyd med å skrive under for laget.

– Jeg har beundret Intermarchés ryttere i lang tid allerede. Når de syklet for laget, så oppfordret både min bror Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm meg til å bli med på dette laget. Det passer mine behov bra på alle måter, sier 17-åringen.

– Jeg er klar over at overgangen fra juniorklassen til verdenstouren er et stort steg, så jeg vil følge et utviklingsprogram for å bygge et solid fundament for min videre karriere uten press, og kombinert med skole, fortsetter han.

Lagets sportsdirektør, Kévin Van Melsen, er strålende fornøyd med den norske nyervervelsen.

– Felix Ørn-Kristoff er et eksepsjonelt talent. Bronsemedaljen hans i et spesielt vanskelig VM i fjor taler for seg selv. Spesielt som førsteårs junior. Han har en god arbeidsmentalitet, som kjennetegner Kristoff-familien, sier han.

Ørn-Kristoff har til nå representert Stavanger Sykleklubb.

[ Kristoffs lillebror Felix tok bronse i junior-VM ]