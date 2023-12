Borgli fra proff til amatør

Det franske laget FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope har vært den tidligere OL-deltakerens arbeidsgiver siden 2019. Nå er det slutt på det. Den rette motivasjonen var ikke der mer. Samtidig avviser hun at hun legger opp.

– Det stemmer at jeg trapper ned nå. Jeg bestemte meg egentlig i sommer. Planen var å bruke 2023 for å vinne ut om jeg var motivert, eller om det begynte å dabbe litt av, sier hun til RA.

Fått tilbake jobben

Borgli har allerede fått sin gamle jobb i oljen tilbake. Allerede har hun vært en tur i Nordsjøen.

– Det har vært en glidende overgang. Samtidig er det ikke slutt med syklingen. Jeg trener nesten like mye. Dette er en vane og en livsstil. Slik var jeg også bestemt på at det skulle være selv om jeg legger bort proffkarrieren.

Utfordringen til Borgli er at hun ikke kjenner på samme trang til å konkurrere på ypperste nivå mer. Det handler om mange ting.

Blant annet spiller det inn at hun stadig sjeldnere fikk sjansene til å kjøre for egne sjanser i det franske laget. I starten gjorde hun det, men påfyllet av nye og bedre ryttere har gjort sjansene sjeldnere. Så har også kvinnesyklingen utviklet seg mer mot det vi ser hos herrene i forhold til definerte roller de siste årene. Nivået er på vei opp.

Livet som hjelperytter er heller ikke bare en dans på roser. Sett opp mot lysten til å skinne litt selv var valget greit. Da var det bedre å kjøre på et lavere nivå.

HØR PODKASTEN PUCKSNAKK: - Vært en mental bit

Med landslaget

– Så da får vi se seg kjempe om NM-medalje i stedet neste sommer?

– Jeg vil også anta at det kan være en mulighet. Jeg vet hva som skal til der eller i en Norgescup. Det jeg mister nå er kanskje noe av de store grunntreningen du får sammen med et lag på en samling i fellesskap. Samtidig er jeg invitert med på landslagssamling i slutten av januar. Det har jeg lyst til, sier hun – og fortsetter:

– Kanskje jeg kan bidra med litt erfaring og kompetanse til de yngre. Så får jeg også dra nytte av den fine treningen selv. Om landslaget har behov er jeg også da klar for å bidra i en konkurranse – uten at det er et must. Kanskje kribler det mer til våren. Det kan fort hende, men da er ikke sykkel førsteprioritet. Det kan være like greit å gå det i møte med mer senkede skuldre. Kanskje er det sunnere, og vel så bra, å konkurrere et hakk ned.

Borgli ser for seg å gjøre ting som å kjøre Nordsjørittet igjen. En tur tilbake til røttene, der alt startet, kan kanskje gi mer glede med konkurranser.

Treningsgleden er likevel ikke på noen måte borte. En gradvis nedtrapping er også tilrådelig etter mange år som proff i en kondisjonsidrett på ekstremt nivå.

– Fysiologisk sett heter det seg at du skal trappe ned gradvis, sier Stine Borgli.

– Det høres mye bedre ut å si at jeg har gått fra å være proff til å bli amatør igjen. Å si at jeg har lagt opp blir å si at man har meldt seg av alt. Slik er det ikke, avslutter hun.

LES OGSÅ: Viking har avslått bud på Solbakken