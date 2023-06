Jakter den perfekte revansjen

Stortalentet fra Sola er senior på første året og kjører for profflaget Tirol-KTM. Etternavnet hans forplikter definitivt med jobb på to hjul. Han er sønn til den tidligere proffen Morten Hegreberg og nevøen til Roy Hegreberg. Det er likevel et slektskap han bare ser fordeler med. Ikke minst med pappa som trener.

Selv om han gjorde det bra som junior, og har markert seg OK som fersk proff, er det lokale ryttere som har fått søkelyset langt sterkere på seg de siste årene.

Frem sist uke og U23-versjonen av Giro d’ Italia.

Evertsen-Hegreberg ble kort og godt disket fra storrittet. Han slet med magetrøbbel og lå bakerst i feltet – i fare for å misse tidsfristen for å fortsette. Da gjorde han det samme tusener av proffer har gjort før ham. Med både gruppepress, og fire sportsdirektører som heiet på juksingen i bakgrunnen, tok han tak i en bil på vei opp en av de verste fjellpartiene.

Forskjellen fra tiden da faren og onkelen kjærte er bare at tidene og holdningene har endret seg. Det er også mobiler, sosiale medier og flere dommere i spill. Han var heller ikke alene om å gå på en smell. Langt ifra. Det ble full ballade. 29 ryttere og fire de fire sportsdirektørene ble diskvalifisert.

Møtet med det store søkelyset ble selvsagt tøft for en fersk 19 åring. En solid lærepenge. Nå har han forsert den verste mentale motbakken.

– Jeg vil si jeg har stått greit i det. Egentlig er jeg mest skuffet over meg selv. Måten å forsvinne ut av et slikt stort ritt og det å stå til rette overfor laget. Så ble det selvsagt ikke bedre av at store norske medier sa sin mening, sier Evertsen-Hegreberg.

Vil slå tilbake i NM

Allerede etter en uke kan han smile litt av det hele.

– Det er ikke mange som har blitt disket for dette før, men det er helt fair at det ble satt et eksempel. Det som er helt sikkert er at jeg aldri kommer til å ta tak i en bil igjen!

Midt oppi alt oppstyret har den unge sykkelproffen forberedt seg til det som utvilsomt er at av sesongens høydepunkt.

Denne helgen kjøres NM på sykkel på hjemmebane. Under mesterskapet i Sandnes har 19-åringen blinket seg ut fellesstarten på søndag.

Der skal han opp mot hele Uno-X-laget med Alexander Kristoff i spissen. Stort sett alle de andre gode norske rytterne er også med – som Sven Erik Bystrøm.

Selv om Evertsen-Hegreberg fortsatt er medlem av Stavanger sykkelklubb er han likevel først og fremst alene i feltet når startskuddet går. Han har ikke noe lag i ryggen. Skal han ha en sjans handler det om å henge på de rette folkene og de rette hjulene. Spurtoppgjør, om hvem som får kjøre i den norske mestertrøyen det neste året, er sannsynlig.

– Det er ikke bare-bare, men jeg vet hva jeg er god før. Nå føler jeg meg endelig bra igjen i motsetning til sist uke i Italia. Her er det muligheter, men jeg kjenner ikke på noe vinnerpress. Det hadde vært gøy, men alle vil vinne. Jeg er også bare første års senior.

[ Sylskarpe Svendsen - dette er hemmeligheten ]

En liten drøm

– Hva vil du være fornøyd med?

– Om jeg hadde kommet topp ti på listene ville jeg vært veldig fornøyd.

– Kan du vinne med helklaff?

– Alt er mulig. Jeg har en liten drøm om det, sier Evertsen-Hegreberg.

I forkant av mesterskapet i Sandnes har han også fått gjennomført noen tester av magen. For å være på den sikre siden.

– Men jeg kjørte en hard tur på tirsdag. Hardere enn i Italia. Det var komfortabelt.

Løypen i fellesstarten av NM ble for øvrig kortet ned kraftig tidligere i uken på grunn av vaktmangel. Mye av det planlagte målområdet i byen er borte. Det var her kravene om vakter var størst. Det gir en annen profil på avslutningen. Den kan passe unggutten.

– Spurten er endret og er ganske annerledes. Målgang blir ved rulleskibanen i Melshei. Der går det litt slakt oppoverbakke. Det er fordel meg.

– Som med Thor Hushovd i sin tid?

– Akkurat som med Hushovd i sin tid!

Sykkel NM i Sandnes ble innledet torsdag med tempo. Fredag kjøres gateritt, mens det er fellesstart for juniorer lørdag. Søndag er det duket for det samme i seniorklassene.

For Evertsen Hegreberg vil det gå slag i slag med ritt i utlandet etter dette. På planen i juli står både Østerrike Rundt, Tour of Alsace og en rekke endagersritt.

[ Søker om VM i DNB Arena ]