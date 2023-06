Lokal 19-åring kastet ut av italiensk storritt for juks

29 syklister og fire sportsdirektører ble kastet ut av U23-rittet, som er U23-utgaven av Italia rundt og kalles «babygiroen», etter å ha blitt trukket opp av biler.

Det skriver det italienske sykkelnettstedet Tuttobiciweb. Coloquicks danske sportsdirektør Christian Moberg bekreftet også diskvalifikasjonene overfor feltet.dk.

– Det er jeg veldig lei meg for. Det er synd, sier Moberg.

De 29 rytterne har også fått en bot hver på 100 sveitserfranc (1177 kroner) og blitt trukket 25 poeng fra UCI-rankingen.

Fire sportsdirektører er også blitt kastet ut av rittet etter de la til rette for at syklistene kunne jukse på den fjerde etappen.

Simen Evertsen-Hegreberg fra Sola sykler for Tirol KTM og var blant rytterne som lot seg bli trukket av bil opp Stelviopasset på onsdagens fjelletappe. 19-åringen lå som nummer 149 i sammendraget før han ble disket.

Landsmann Johannes Staune-Mittet (21) klatret best opp til Stelviopasset og ledet etterpå med 18 sekunder på irske Darren Rafferty i sammendraget.

«Babygiroen» fortsetter med en ny fjelletappe torsdag. Den åttende og siste etappen sykles søndag.

I fjor ble Giro Next Gen vunnet av den britiske Ineos-rytteren Leo Hayter.

Simen Evertsen-Hegreberg er sønn av den tidligere proffrytteren Morten Hegreberg og er medlem av Stavanger Sykleklubb her hjemme. Han trenes også av sin far. Nylig kjørte han Tour of Norway og neste store oppgave skal etter planen være NM i Sandnes.

Verken Morten Hegreberg eller Simen Evertsen-Hegreberg har foreløpig svart på RAs henvendelser.

