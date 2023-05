Kristoff vant siste etappe av Tour of Norway: – Stort

Det var en svært tett kamp om seieren i Stavanger, men TV-bildene viste at Kristoff var akkurat foran dansken Tobias Lund Andresen.

– Det var veldig jevnt. Vi fikk den lange veien til mål i tillegg til sidevind, så det var veldig jevnt med DSM der. Det er stort for meg, jeg har ikke vunnet så mye i år, sa Kristoff til TV 2 etter målgang.

Seieren var hans andre for året som Uno-X-rytter. Kristoff har i alt vunnet avslutningsetappen i enten Tour of Norway eller Tour des Fjords fem ganger. Triumfen var hans 88. i karrieren.

– Denne her har vi kjempet for. Det er utrolig stas at laget gjør det de gjør i dag, sa Uno-X-sjef Jens Haugland etter etappen.

– Det betyr veldig mye. Vi er på hjemmebane og har ønsket å gjøre det bra her. Vi skal være fornøyd med det vi har fått til, mente lagkamerat Rasmus Tiller.

Det var briten Ben Tulett (Ineos) som vant rittet sammenlagt med fem sekunder ned til lagkamerat Magnus Sheffield. Thibau Nys (Trek) ble nummer tre.

Langs de flate kystveiene ble det nervøsitet i feltet da vinden begynte å gjøre seg tellende. Hastigheten ble skrudd opp, men feltet unngikk å bli delt opp. Det var først på den andre av tre turer opp Grisabakken det ble en ordentlig splitt, men inn på sisterunden samlet det seg på nytt.

På den siste av tre runder opp den stupbratte bakken var det Tulett som ledet an. Mike Teunissen (Intermarché) prøvde seg, men briten greide å hente inn nederlenderen i front. Feltet samlet seg igjen, og etappen ble avgjort i et spurtoppgjør.

(©NTB)