Kristoff fortsetter jakten på 100 på hjemmebane

Stavanger — Stavanger-karen har vært Norges ubestridte sykkelkonge i en årrekke og en superstjerne internasjonalt i sine beste år. Uno-X-rytteren er fortsatt soleklar norsk ener på UCI-rankingen med 31. plass. Det er langt ned til Tobias Svendsen Foss på 104. plass. Samtidig er ikke Kristoff lengre på et sted hvor han nevnes blant de aller største favorittene når han stiller i de gjeveste selskapene. Det begynner å bli noen år siden han sto med gul trøye i Tour de France i 2020 og siden den siste World Tour-seieren i 2021.

Mot tiden taper alle til slutt. Også de aller raskeste på to hjul.

Likevel plukker han fortsatt med seg noen seirer her og der. Det ble fem i fjor – alle i ritt med lavere kategori. I år fikk han en tidlig seier i Algarve, men også det var mot mer begrenset motstand.

Men hvor står egentlig en Kristoff, som blir 36 5. juli, mot de beste? Hva sier tallenes tale?

– Jeg mangler litt mot tallene jeg hadde før. Spesielt på maksspurt og på maks muskelstyrke. Bakker er jeg like god i. Der har jeg omtrent samme tall, sier Kristoff til RA.

Det siste lille på eksplosiviteten er ugjenkallelig borte. Det som gjorde ham i stand til å kjempe mot de aller største kanonene nærmest hver gang han satte seg på sykkelen.

– Det har blitt litt dårligere, men det er ikke krise. Jeg vant spurten mot Fabio Jakobsen, som er blant de aller raskeste, i Algarve. Samtidig tar det lengre tid mellom hver gang jeg er på topp nå.

Vil vinne 100 proffritt

Kristoff har satt seg et klart mål om å komme seg til 100 proffseirer før han legger opp. Om det ikke går er det ikke krise. Samtidig trigger det tallet ham.

Siste dagen har jeg vunnet flere ganger før, men det er hardere nå. Grannesbakken er kommet i spill i tillegg til «Grisabakken». — Alexander Kristoff

Selv om han sliter mer med å vinne ritt med World Tour-kategori nå finnes det nok av ganske gode ritt med litt svakere motstand. Desto svakere kategori – jo større vinnersjanse. Logikken er som regel enkel. Skal Kristoff klare målet om 100 blir det en stadig vurdering. Skal han kjøre om gode plasseringer, mye UCI-poeng og større penger mot de beste? Eller skal han prøve å vinne mot de nest- eller tredje beste rytterne?

– Jeg må kanskje kjøre litt flere løp med lavere kategori, men det er ikke umulig å komme til 100. Jeg har hatt en god treningsperiode nå. Det blir spennende å se hvordan jeg biter fra meg i Tour of Norway. Formen er ganske bra, sier Kristoff – og fortsetter:

– I fjor kjørte jeg veldig bra etter Tour de France. Jeg håper det blir slik i år også. Da var jeg sterk og i god form.

Foran denne sesongen tok han steget ned kategorimessig på lag for å kjøre for det norske Uno-X-laget. Avtalen strekker seg over tre år. Seirene som behøves bør helst komme før kontrakten løper ut når han er 38.

Vanskeligere i år

Første mulighet til å plusse på i seiersstatistikken kommer i Tour of Norway. Rittet er i år over fire dager og innledes i Bergen fredag. De to siste etappene, på søndag og mandag, kjøres på hjemmebane rundt Stavanger.

– Formen kjennes ganske god og jeg føler jeg er i rute. Samtidig er løypene ganske harde. Jeg vet ikke om de passer meg sykt godt. Jeg håper å prestere. Siste dagen har jeg vunnet flere ganger før, men det er hardere nå. Grannesbakken er kommet i spill i tillegg til «Grisabakken». Det er nok likevel på den siste etappen jeg har størst sjanser fortsatt, anslår Kristoff.

Alexander Kristoff sykler nedover Fjogstadveien i Sandnes under trening med Uno-X mandag. (Fredrik Varfjell/NTB)

Han er godt fornøyd med overgangen til et lag med kun norske og danske ryttere i Uno-X. De første månedene har vært gode. Han er mer middels fornøyd med seg selv.

– Dette er et proft lag. Det står ikke på det. Jeg har selv vært litt under pari og hatt litt uflaks. Håpet var litt bedre resultater, men som lag kjører vi bra. Når det er sagt føler jeg meg nesten i bedre slag nå enn tidligere i år.

Selv om Uno-X ikke har World Tour-status har de som første norske lag fått innpass i sommerens Tour de France. Det er selvsagt et stort mål å vise seg skikkelig fram der. Oppkjøringen er for alvor i gang.

– Nå har jeg trent godt. Etter Tour of Norway skal jeg kjøre i Belgia i midten av juni. Så kommer Tour de France. Imellom der får jeg gode perioder med trening her hjemme, avslutter Kristoff.

Årets utgave av Tour of Norway har for øvrig UCI Pro Series-kategori. 19 lag stiller til start.

– Vi er veldig glade for igjen å kunne tiltrekke oss verdens beste profflag til Tour of Norway. De siste årene har vi hatt en kvalitet i startfeltet som kun de historiske løpene på kontinentet har. Den norske befolkningen vil da få muligheten til å se noen av verdens beste syklister konkurrere mot de norske talentene og profilene i verdens vakreste landskap fra fjord til fjell, sier daglig leder Roy Hegreberg i Tour of Norway til rittets nettsted.

