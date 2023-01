Lokal syklist forbereder seg i Italia

Omtrent samtidig som det norske laget Uno-X fikk invitasjon til å delta i Tour de France, er en lokal syklist på plass i Italia for å gjøre seg klar til ny sesong. Simen Evertsen-Hegreberg blir 19 år i mars, men er allerede i gang med hverdagen i kontinentallaget Tirol-KTM.

– Det er et veldig bra lag, og de har blitt det de siste årene. Flere ble proffer forrige sesong, sier Evertsen-Hegreberg til RA.

I neste generasjon med Stavanger-syklister er han nærmest blitt en ledestjerne, og nå skal han sykle på nivå tre i verden.

Det blir ikke bare et høyere nivå, men også endring i rittene han deltar i. Overgangen fra junior til senior handler ikke bare om alder. Rittene blir lengre.

– Den store forskjellen er at rittene er lengre. Maksgrensen i juniorklassen er 120 kilometer, med unntak av enkelte ritt som har vært 10 og 20 kilometer lengre. Nå er det ikke en maksgrense på seniornivå, og de fleste rittene er mellom 15 og 20 mil. Etapperittene blir også større, så det er en ganske brå overgang, sier han.

I 2023 sykler Simen Evertsen-Hegreberg for Tirol-KTM. (Privat)

– Hvordan har du forberedt deg til det?

– Det handler om å øke treningsdosene, og det er egentlig å trene mer timer. Nå utenfor konkurransesesongen handler det om å ikke kjøre så sykt intensive drag hele tiden, selv om jeg kjører hardt. Det handler om totalbelastning, sier Evertsen-Hegreberg.

Nå foregår oppladingen til sesongen i Italia sammen med Tirol-KTM. Der stiller laget fasiliteter til disposisjon, og skal etter hvert arrangere treningsleir. Syklistene kan komme og gå, og det blir et godt miljø rundt utøverne.

Selv om jeg har vært bortreist store deler av året ligger jeg ikke bakpå faglig. — Simen Evertsen-Hegreberg

[ Hegreberg vant i Belgia ]

Kombinerer med utdannelse i Stavanger

Den hektiske sykkelhverdagen kombineres med skole for 18-åringen. Gjennom “Talenter mot toppen” på St. Svithun videregående skole har han fått splitte opp det tredje året, og kan på den måten kombinere toppidrett med en skolehverdag hvor belastningen er mindre enn vanlig. De tilrettelegger også slik han kan gjøre skolearbeidet på reise der han befinner seg. Det er nemlig vanskelig å tilbringe hele året i Norge som proffsyklist. En del av rittene er sørover i Europa, og der avholder også lagene treningsleirer.

– Det går veldig fint. Skolen er veldig flink til å tilrettelegge for meg. Selv om jeg har vært bortreist store deler av året ligger jeg ikke bakpå faglig. Det er også glimrende å splitte det tredje året i to, slik det ikke blir for mye fag. Jeg tok det valget, og det er bedre. Det blir ikke mindre reising framover, sier Evertsen-Hegreberg.

I 2022 hadde han et halvt år med full skolegang, og resten av året med splittet skoleår. Tross det deltok syklisten i nesten 60 ritt.

Selv om det er en høy belastning velger han å se på utviklingen som oppnås, og framover er det liten sjanse for at det skal endre seg.

– Hvordan føles kroppen etter så mange ritt?

– Nå er kroppen ganske fin egentlig. Jeg har kjørt ganske mange ritt, men det er gjennom ritt man utvikler seg. Jeg har merket progresjon, så det blir å fortsette slik videre. Det blir også noe nytt nå som jeg tar steget opp til seniortilværelsen med lengre ritt og etapperitt. Det blir det nok mer av det, sier 18-åringen.

Simen Evertsen-Hegreberg i aksjon under ett av de nesten 60 rittene i 2022. (Privat)

[ Norsk sykkellag skriver Tour-historie ]

Trener variert

2023 vil by på mange seniorritt, men også noen U23-ritt. Kontinentallaget består av mange U23-ryttere, og dermed velger å stille i noen ritt som er tilpasset aldersgruppen.

– Hva er ambisjonene dine for året?

– I 2023 kommer det litt an på. Jeg har selvfølgelig lyst å gjøre det bra, men det er en relativt stor overgang fra junior til senior. Jeg har lyst å prestere sammen med det nye laget mitt, og det tror jeg vi skal få til. Det handler om å ta ett steg av gangen og bygge videre på det, men jeg vil prestere og kjøre inn gode resultater, sier Evertsen-Hegreberg.

Syklisten gjør iallfall det han kan for å bli klar til oppgavene som venter. Oppkjøringen til sesongen foregår naturligvis på sykkel, men også variert trening står på programmet.

– Vi liker å gjøre litt forskjellig. På vinteren kjører vi på med styrke, og har et par styrkeøkter i uken. Jeg gjør også litt basisøvelser, det er skadeforebyggende. Liker også å løpe litt, og har vært mye i den nye velodromen på Sola. Er vel innom det meste av treningsformer i løpet av vinteren. Det er kjekt å variere treningen når man kan, sier Evertsen-Hegreberg.

[ Lokalt sykkeltalent tar seg opp ]

---

FAKTA

Navn: Simen Evertsen-Hegreberg

Født: 2004

Syklist i laget Tirol-KTM.

Vant to ritt i 2022, og skal denne sesongen over til å sykle senior.

Sønn av tidligere syklist Morten Hegreberg, og nevø av syklisten Roy Hegreberg.

---