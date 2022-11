Eksistensen til norsk sykkellag reddet – ny sponsor på plass

Sykkellagets framtid har vært truet av økte kostnader og manglende finansiering. Nå er de imidlertid reddet at energiselskapet Repsol.

I en pressemelding bekrefter laget dette.

– Vi er glade for å ha kommet i mål med Repsol og Coop Norge. Dette sikrer at talentfabrikken de neste årene vil bære navnet Team Coop – Repsol. Vi ser nå fram til en ny sesong, og har et mål om å bli det mest bærekraftige kontinentallaget, sier teamsjef Roy Hegreberg.

Energiselskapet begrunner sponsingen med et mål om å fremme fysisk aktivitet og bidra til bærekraftig mobilitet.

– Vi har vært en støttespiller for sykkelsporten i Norge siden tidlig i 2016 gjennom vårt samarbeid med Tour des Fjords, Hammer Races, Tour of Norway og Stavanger Sykleklubb. Ved å utvide denne støtten til Team Coop-Repsol ønsker vi å gi et ekstra bidrag til sykkelsporten i regionen, slik at talentene som virkelig ønsker å satse på sykling som toppidrett skal få muligheten til å gjøre dette, sier administrerende direktør Vidar Nedrebø.

