Hegreberg vant i Belgia

På tross av en litt dårlig oppladning, med forkjølelse i kroppen, vant han søndag et ritt i Houthulst over 85 kilometer. Det var neppe ventet etter at han ble nummer 30 lørdag. Da var kroppen ikke topp.

Ifølge pappa Morten Hegreberg stakk han av omtrent halvveis i rittet søndag og fikk raskt 15 sekunder.

– Runden etter økte han til 45 sekunder. Så ble det 1.15. Dette holdt inn til mål, sier pappa Hegreberg.

Stavanger SK-rytteren kjører også for det belgiske topplaget EFC-L & -AGS. Neste sesong skal talentet bytte til kontinentallaget Team Tirol-KTM.

I avslutningen av denne sesongen gjenstår etapperittet Philipe Gibert om to uker som siste mål for sesongen.

[ Lokalt sykkeltalent tar steg opp ]