Van der Poel vant Flandern rundt – Kristoff nummer ti

Van der Poel kjørte taktisk og sparte krefter, men med 50 kilometer igjen begynte han å vise seg i fronten. Det hele ble avgjort i en finale mellom ham og Tadej Pogacar. Der var nederlenderen sterkest og sikret sin andre triumf i rittet.

– Det er fantastisk. Jeg måtte kjempe for å holde hjulet til Tadej, men så fikk jeg noen muligheter til å få beina klare til spurten. Jeg jobbet utrolig hardt for å være her, så jeg skal nyte dette, sa van der Poel til arrangøren.

Van der Poel og Pogacar var iskalde på oppløpet, og de lot både Dylan van Baarle og Valentin Madouas ta innpå foran de siste meterne. En god spurt av van Baarle sørget for at det ble nederlandsk dobbelttriumf. Madouas tok tredjeplassen.

Pogacar var svært oppgitt i målområdet etter å ha blitt nummer fire. Sloveneren mente at han ble stengt inne i spurten.

Måtte slippe

Kristoff er eneste nordmann som har vunnet det prestisjetunge monumentet tidligere. Det gjorde han i 2015 da han avgjorde opp den siste tunge bakken. I årets løp hang Intermarché-rytteren med og lå godt plassert lenge, men klarte ikke følge Pogacars tempo.

Han måtte slippe fronten og tråkket inn til 10.-plass. Kristoff hadde to tredjeplasser på rad fra 2019 og 2020.

– Jeg kjørte så godt jeg kunne, og jeg var helt ferdig på slutten. Jeg hadde ikke noe å følge på med. Jeg må være fornøyd med å være beste nordmann. Jeg håpet på topp ti, og det var nok det beste jeg kunne klare, sa Kristoff til TV 2.

Flandern rundt er årets andre sykkelmonument etter Milano-Sanremo. Det går over store strekker med brostein.

Flere norske brøt

Uno-X-rytter Erik Resell var foran løpet klar på at han skulle forsøke å komme seg med i et brudd, men da bruddet gikk noen kilometer etter start, var ikke nordmannen å se.

Han forsøkte å bryte ut fra hovedfeltet på jakt etter bruddet, men han fikk ingen hjelp. Han brøt løpet etter hvert.

Deretter ble det ikke det helt store for det norske laget, som i tillegg måtte tåle at Tobias Halland Johannessen og Rasmus Tiller gikk i bakken underveis.

Anders Skaarseth ble nest beste norske på 28.-plass, mens Tiller ble nummer 88.

Johannessen, Edvald Boasson-Hagen, Vegard Stake Laengen, Søren Wærenskjold og Kristoffer Halvorsen brøt alle i løpet av rittet.





(©NTB)