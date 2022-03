Hoelgaard mister Flandern rundt

– Det var jo Flandern som var årets høydepunkt, men det er ingen grunn til å grave seg ned. Jeg har hatt god flyt i et par sesonger nå, så litt motgang må jeg tåle. Når det først skulle komme, var det greit at å få alt på en gang, sier Hoelgaard til nettstedet.

Syklisten ble syk under Paris-Nice og måtte bryte tidligere i mars. Han opplyser at han har blitt frisk og startet trening igjen, men Flandern rundt, som starter 3. april, kommer for tidlig.

Han forteller at han håper å være tilbake i Paris-Roubaix, som i år går en uke senere enn vanlig og starter 17. april.

Også Amund Grøndahl Jansen mister Flandern rundt og de øvrige vårklassikerne på grunn av sykdom.

