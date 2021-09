Hoelgaard imponerte da Alaphilippe forsvarte VM-tittelen

Ålgård-mannen kom seg med i en sterk 17 mann stor gruppe med om lag fem mil til mål. Der hadde både Italia, Belgia og Frankrike med tre ryttere, blant dem Alaphilippe, Wout Van Aert og Sonny Colbrelli.

Alaphilippe stakk fra resten av gruppa med 18 kilometer igjen, mens fire menn, deriblant danske Michael Valgren, fikk en luke noen kilometer senere.

Hoelgaard ga derimot ikke opp kampen om de fremste plassen og var offensiv bak. Han kom seg løs sammen med britenes OL-vinner i terrengsykling Thomas Pidcock og franske Valentin Madouas.

Hoelgaard viste at 7.-plassen fra det tøffe EM-rittet for to uker siden ikke var noe blaff. Uno-X-rytteren har også en etappeseier fra Arctic Race i august i år.

Dylan van Baarle tok sølv, mens Valgren ble bronsevinner.

Alexander Kristoff vant spurten om 21.-plassen, seks og et halvt minutt bak verdensmester Alaphilippe.









