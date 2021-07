Bystrøm tilbake etter ryggskaden: – Har ikke tatt for mye av formen

– Jeg trente ikke de to-tre første ukene etter velten, men nå går det veldig bra. Opptreningen har gått fint, og jeg har trent forholdsvis normalt i to uker, sier Bystrøm på telefon til NTB midt under en treningstur.

UAE-proffen veltet stygt under landeveisrittet i NM 22. juni og fikk et ublidt møte med en stolpe. Etterpå fikk han påvist brudd i seks tverrtagger i ryggen.

Rittcomeback blir for landslaget i Arctic Race of Norway torsdag til søndag neste uke.

– Jeg er spent på formen. Det er første løp, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Jeg har testet meg med noen intervaller, og det har gått rimelig greit, sier Bystrøm, som tror skadeavbrekket ikke vil ha særlig negativ konsekvens for høstsesongen.

– Nå handler det om å bygge opp en solid base, men de to-tre treningsfrie ukene tok ikke for mye på formen. Jeg ser positivt på det, sier han.

Hjemmebane og VM

I Arctic Race sykler Bystrøm sammen med Alexander Kristoff og DSM-proffen Andreas Leknessund, samt tre amatører fra Lillehammer Cykleklubb.

I høstsesongen er det derimot i all hovedsak Tour of Norway, som i år går mer eller mindre i sin helhet i Rogaland, og VM i Belgia som er hovedmålene for Bystrøm. Tour of Norway går 19. til 22. august.

– VM i slutten av september har jo et klassikerpreg i år. Dessuten blir det noen ritt i Tyskland, og jeg håper å kunne få egne sjanser, sier han.

Han skulle egentlig være en av fire nordmenn på start i landeveisrittet i OL sist lørdag, men måtte si fra seg plassen etter velten i NM. Selv om han gjerne ville syklet i Japan, tror Bystrøm at løypa i Paris-OL om tre år uansett vil passe han bedre.

– Det var litt bittert å gå glipp av OL, men det kommer et OL i Paris som nok blir mindre kupert.

«På nivå»

Bystrøm ble U23-verdensmester i landeveisrittet i Ponferrada i 2014 og ble etter det lagkamerat med Alexander Kristoff i Katjusja. De reiste sammen til UAE-laget før 2018-sesongen.

Haugesunderen har slitt med å få ut potensialet sitt, men viste gode takter i vårsesongen i år. Før Flandern rundt i april ytret han til NTB at han aldri hadde vært en bedre sykkelrytter.

– Jeg har på en måte vært noen par hakk under i et par år, men nå har jeg kommet meg opp på nivå. Ting har klaffet og formen er bra, men det er på søndag jeg håper det virkelig klaffer, sa han et par dager før rittet.

Monumentet ble imidlertid en skuffelse for nordmannen, som ble 37.-mann etter å ha mistet en linse seks mil før mål.

Nytt lag?

Både Bystrøms og Kristoffs kontrakt med UAE går ut ved sesongslutt, og de to er begge blitt ryktet til belgiske Intermarché-Wanty-Gobert.

Overgangene har blitt spekulert i lenge, og allerede 1. juli hevdet Jarle Fredagsvik, tidligere Procycling.no-redaktør, nå sykkelekspert for Betsson, at de to nordmennene var klare for laget.

– Det nærmer seg en avgjørelse. Jeg kan ikke si så mye foreløpig, men det er ikke så veldig langt unna, sier Bystrøm selv.

