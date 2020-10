Svakt Oilers fikk juling på hjemmeis

Følg RA Sporten på Facebook !

3. periode:

60 min.: Slutt i DNB Arena. 4-2 til bortelaget. 30-20 i skudd til Oilers.

59 min.: Siste spilleminutt.

58 min.: Utvisning Stjernen. Persson får to minutter for krysstakling. Da skal Oilers prøve et siste forsøk i 6 mot 4.

57 min.. Mååååål! 2-4! Stjernen kontrer på åpent nett. Austin Cangelosi. Holmstrøm med assisten.

57 min.: Der går Holm ut.

57 min.: Blokkering fra Partanen med 2.43 igjen. Bjorkstrand tar timeout. Nå bør vel fort Holm ut om de vinner droppen?

56 min.: Nå sliter Oilers mer med å få til det tunge presset de behøver.

54 min.: Farlighet til Lillehammer etter en retur på et skudd fra skrått mot Holm, men det avverges.

54 min.: Oilers fulltallige. Solid undertall.

52 min.: Så ryker Vikingstad på en to minutter for interference!

52 min.: 24-17 i skudd nå. Lillehammer har kun ett skudd på Holm denne perioden. Oilers elleve.

51 min.: Lillehammer fulltallige. Oilers pepet tidvis Partanen. De kjører på nå, men den vil ikke inn.

50 min.: Meyer tester kanonskuddet, men Partanen har kontroll.

49 min.: Ny utvisning Lillehammer. Cangelosi ryker ut i to minutter for holding. Ny mulighet i overtall for Oilers.

48 min.: Lillehammer fulltallige og Stormli kommer rett fra fryseboksen og alene med Holm. Strålende redning.

47 min.: Martin like utenfor!

46 min.: Utvisning Lillehammer. Høy kølle. Strandborg får den rett i fleisen fra Stormli - som får 2 minutter i fryseboksen. Kan dette være muligheten Oilers behøver?

44 min.: Stor sjanse for Hurrød! Nære sitt andre for dagen og andre i Oilers-karrieren. God redning av Partanen.

42 min.: Innledningsvis har det ikke sett ut som om Oilers er på. Det blir kort og godt for fikst, for lite kollektivt og for lett!

41 min.: Perioden i gang. Kan Oilers løfte seg de nødvendige hakkene her?

2. periode:

40 min.: Slutt på en grufull Oilers-periode! Skudd 14-16.

39 min.: Isens kanskje svakeste aktør, ut i fra forventningene, har vært David Morley. Overhodet ikke på i aften.

37 min.: Det Oilers har vist i denne kampen er alt annet enn tillitvekkende. De evner ikke å styre kampene som i gode stunder.

36 min.: Anløp til slåssing, men det deles ikke ut utvisninger.

35 min.: Dommerne overser en soleklar holding på "Krabben". Hvordan kan Sveum få, men ikke LIK-spilleren på den? Vanvidd!

34 min.: Mååååål! 2-3! David Morley står igjen og krangler med dommerne, mens Lillehammer kontrer. Tidligere Oilers-spiller Jørgen Kvål kliner et skudd via stangen oppe ved krysset og inn. Assistert av Stormli.

32 min.: Powerbreak i DNB Arena. 11-12 i skudd.

30 min.: Oilers fulltallige.

29 min.: Lillehammer fulltallige. Halvminutt overtall nå.

28 min.: Måååååål! 2-2! Alt for enkelt! Brendan Ellis får valse rundt med pucken og prikke krysset upresset fra utsiden av droppsirkel. Assistert av Cangelosi.

28 min.: Nok en Oilers-utvisning! Her hagler det med hendelser. Sveum får to minutter for holding. Dermed spill fire mot tre en periode.

28 min.: Så ryker også Lillehammers Dineen på to minutter for hekting. Kun 22 sekunder inn i deres overtall. Fire mot fire nå.

28 min.: Så ryker også Kissel på en to minutter. Slashing.

28 min.: Jeppe Meyer viser fram skuddet sitt! Oilers kjører på litt.

27 min.: Måååål! 2-1! Lillehammer slår kontra etter overgangen til Martin og der sitter den. Stian Nystuen med målet.

26 min.: Enorm sjanse for Joey Martin i undertall! Kjemperedning av Partanen.

25 min.: Utvisning Oilers. Interference og 2 minutter på Tommy Kristiansen.

22 min.: Oilers med tre kjappe avslutninger mot Partanen, men ingenting voldsomt farlig.

21 min.: Spillet i gang igjen i DNB Arena.

1. periode:

20 min.: Pause!

19 min.: 5-8 i skudd. Oilers ligger på ingen måte tungt på Lillehammer, men tar sine sjanser med omhu her.

17 min.: Oilers fulltallige og Martin nære mål rett fra fryseboksen!

15 min.: Stangskudd Lillehammer! NHL-Martinsen herjer med Oilers i denne fasen. Der skal de passe seg. Han er en slags Tommy Kristiansen 2.0 på kontoret.

15 min.: To minutter på Joey Martin for tripping. Da får Oilers testet sine penalty kill-oppstillinger

15 min.: Avventende utvisning Oilers.

13 min.: Svakt overtall. Lillehammer fulltallige. Kun ett skudd på mål. Meyer mistet puck i offensiv sone og Oilers klarte ikke å etablere seg igjen etter det.

11 min.: Stein Tore Bakken får 2 minutter for slahsing. Oilers i overtall.

10 min.: Stor sjanse fra Ludvig Hoff som kommer gjennom. Partanen redder!

8 min.: Halvfarlig sjanse til Lillehammer. Holm på vei motsatt, men den ene skøyten henger igjen nok til at han får reddet. Blokkerer.

7 min.: Oilers har vært dødelig effektive her. Står 4-2 i skudd.

5 min.: Mååååål! 2-0! Nok en gang sitter den for Oilers! Sander Hurrød scorer. Hans første seniorscoring for Oilers. scoringen vurderes på video først, men står. Asisster fra Thomas Berg-Paulsen og Magnus Hoff.

3 min.: Talge svært nære! Skudd like utenfor.

1 min.: Måååååååååål! 1-0! Dan Kissel! Så lang tid bruke missilen på å lette! Fikk gli så alt, alt for lett alene gjennom Samtidig hadde Partanen mistet spaken!. Sikker avslutning fra kloss hold. Ulriksen med assist. Drømmestart for Oilers!

1 min.: Lillehammer med kampens første skudd.

1 min.: Da er kampen i gang i DNB Arena.

Før kampen:

Oilers har innledet sesongen med å snuble mot Storhamar og slå Stjernen. I kveld venter nok en tøff test i DNB Arena når Lillehammer kommer på besøk.

Hjemmelaget mangler også spillere. Den viktige backen Andreas Klavestad mangler. Skadesitiasjonen der skal være litt dag til dag.

Av de mer langvarige skadene er Daniel Bøen Rokseth - som opererte i sommer. Reservekeeper Jonas Wang Wikstøl er også fortsatt ute med sin hjernerystelse.

Ut over disse er Brady Brassart suspender etter taklingen på Alexander Reichenberg i forrige runde.

Nykommer Chad Costello, som i fjor ble nummer to på poenglistene i DEL, ankom først Stavanger i dag og er i karantene i påvente av to negative koronatester.

Oilers-back Patrick Ulriksen kom før kampen med følgende oppskrift for seier til RA.

– Vi må ta med oss aggressiviteten fra Stjernen-kampen, vi kom ut sterkt. Jeg føler vi hadde god kontroll og satte presset riktig, men vi bør spille mer i angrepssonen.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Rumble, Sveum - Morley, Martin, Kissel.

2. rekke: Meyer, Østby - Kristiansen, Strandborg, Søberg.

3. rekke: Bryhnisveen, Ulriksen - Talge, Vikingstad, Ludvig Hoff.

4. rekke: Haughom - Magnus Hoff, Berg-Pauksen, Hurrød.

