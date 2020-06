Stor usikkerhet for Herrem før EM på hjemmebane

Følg RA Sporten på Facebook!

I Norges Håndballforbund (NHF) er det lagt flere alternative planer, og det er fortsatt noe tid før det må tas en beslutning rundt EM. Det skjer i samarbeid med Det europeiske håndballforbundet (EHF).

NHF har lagt ut en orientering om billetter på sin hjemmeside. Der går det fram at beløpet, minus et gebyr, refunderes dersom EM blir avlyst eller endret og billettene ikke kan benyttes.

– Jeg er oppmerksom på håndballens utfordring. Vi har også reiserestriksjoner. Det må vi heller ikke glemme. Det dreier seg ikke bare om tilskuere. Det må være mulig for spillere å reise inn og ut av Norge, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

– Dette er det foreløpig ikke tatt en beslutning om. For å kunne ha et håndball-EM må folk ha innreisemulighet. Det er foreløpig ikke mulig å reise inn til Norge fra utlandet. Beslutningen rundt det vil bli tatt av helsemyndighetene sammen med Utenriksdepartementet.

– Jeg håper vi kommer dit at vi kan ha tilreisende idrettsutøvere og også tilskuere. Jeg skjønner at trykket publikum skaper, gir deg følelsen av håndballen lever. I slutten av august vet vi mer om smittesituasjonen, og da vil det komme nye regler for hvor mange man kan ha samlet i forbindelse med en kamp, sier Raja.

Håper

En av håndballjentenes veteraner, 33-årige Camilla Herrem, skal etter planen spille flere kamper «hjemme» i Stavanger i EM.

– Nå har jeg lært meg å ta en dag av gangen og se. Jeg har ikke gjort annet enn å spekulere i ukene som har vært. Nå må de bare gjøre det som er best for alle og finne en løsning. Så krysser jeg selvfølgelig fingrene for at man kan arrangere EM på hjemmebane. Det er jo et av de største målene man har hatt, sier Herrem til NTB.

– Og kamper på hjemmebane for deg også?

– Ja, det er akkurat det. Det er opp til dem på toppen og bestemme, og så må man bare respektere alle avgjørelser. Jeg synes de har gjort en god jobb hittil.

– Det er luftet en tanke om EM med begrenset med tilskuere?

– Man må se på alle løsninger rundt dette, men det viktigste er at man klarer å gjennomføre mesterskapet og ha noen tilskuere. Det er jo en ganske viktig del av gamet. Jeg håper i hvert fall at det ender med at vi får lov til å spille, sier Herrem.

Rush

I en normal situasjon vil det være cirka 85.000 tilskuere totalt på tribunen i Norges kamper gjennom et europamesterskap. EHF har tidligere uttalt til NTB «at det ikke er aktuelt med et EM uten tilskuere».

Viruspandemien har gjort at en rekke store idrettsarrangementer er avlyst eller utsatt.

– Vi må huske at Tokyo har avlyst OL og Paralympics. Det er en ting å ha med seg. Det har skjedd en del ting i utlandet, sier Raja.

Håndball-EM er delt mellom Norge og Danmark, og det er lagt opp til puljespill, hovedrunde og sluttspill i Norge i perioden 3.–20. desember.

