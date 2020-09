Stavanger vrakes fra håndball-EM

Følg RA Sporten på Facebook !

Forbundet opplyser i en pressemelding at man har landet på Trondheim som EM-arrangør «etter en samlet vurdering».

Også Stavanger og Fornebu hadde sagt seg villig til å huse hele den norske delen av mesterskapet som arrangeres i samarbeid med Danmark.

To innledende grupper, én gruppe i hovedrunden samt medaljekampene skal spilles i Trondheim.

– De tre aktuelle kommunene har lovet oss støtte dersom vi la mesterskapet til deres arena. Vi har opplevd en velvilje og et samfunnsansvar som har imponert meg. Derfor er det med blandede følelser vi må takke nei til Telenor Arena og Stavanger Idrettshall denne gangen, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Han legger til at arenaen i Trondheims beskaffenhet er det viktigste argumentet for at man samlet seg rundt det alternativet.

– Mye gjenstår

EM arrangeres i perioden 3.-20. desember. Mye jobb skal gjøres før den tid, poengterer generalsekretær Erik Langerud i håndballforbundet.

– Vi har fortsatt en omfattende jobb å gjøre. Vi må intensivere dialogen med norske myndigheter for å se på mulighetene for at land som ikke kommer fra EØS/Schengen-området, kan komme til Norge. Vi må også avklare med EHF (Det europeiske håndballforbundet) hvordan avtalen vi har inngått med dem skal tilpasses, i og med at dette blir så å si et rent TV-mesterskap.

Mesterskapet planlegges med et tilskuertall på maksimalt 200 per kamp. Ved å velge bare én arrangørby begrenser man utgifter, reising, logistikk og smitterisiko mest mulig.

Staten har garantert for det økonomiske i mesterskapet, og det ligger an til at EM får rundt 30 millioner kroner som følge av bortfallet av billettinntekter. Alle kjøpte billetter refunderes.

Fornøyd Lunde

Forrige gang Norge hadde hjemmemesterskap for kvinner var VM i 1999, som ga gull. I 2010 spilte Norge deler av EM på hjemmebane.

Superveteranen Katrine Lunde fikk nyheten om spillested av NTB.

– Det høres veldig bra ut. Jeg er kjempeglad bare vi får spille selv om vi jo ønsker tilskuere, sier keeper Lunde til NTB.

Hun er høyst trolig med i troppen i EM i en alder av vel 40 år. Da blir det tre uker i Trondheim i desember. – Det overlever jeg, sier Lunde.

Trondheim fikk mye ros for arrangementet av deler av mennenes EM i januar.

