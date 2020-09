Det ble klart etter trekningen i Nyon tirsdag. Hvem som møter hvem i andre kvalifiseringsrunde i europaligaen ble trukket mandag. Tirsdag ble tredje runde trukket, der ble det klart hvem Bodø/Glimt, Rosenborg og Viking møter dersom de tar seg videre fra andre runde.

Bodø/Glimt møter Zlatan Ibrahimovic og hans Milan i tredje kvalifiseringsrunde til europaligaen dersom serielederne først slår Žalgiris Vilnius.

Mandag var Bodø/Glimt heldige som unngikk italienske Milan og Zlatan Ibrahimovic i andre kvalifiseringsrunde. Like heldige var de ikke tirsdag. Nå er det klart at dersom de norske serielederne slår Zalgiris Vilnius kan det bli bortekamp i Milano. Det er riktignok en forutsetning at Milan først slår irske Shamrock Rovers, noe som antakeligvis blir en formalitet for Zlatan & Co.

De to andre mulighetene var LASK (Østerrike) og AEK (Hellas).

Bodø/Glimt slo Zalgiris Kaunas fra Litauen 6-1 i første runde.

Bortekamp for Viking

Viking får tøff motstand dersom de tar seg videre til tredje runde. Dersom de regjerende cupmestrene slår ut skotske Aberdeen venter portugisiske Sporting på utebane. Viking gikk rett inn i andre kvalifiseringsrunde.

De mørkeblå har tidligere møtt Sporting i europacupen. I 1999 imponerte de mørkeblå stort da de slo ut storklubben med Peter Schmeichel i mål over to kamper.

Mulig tyrkisk RBK-motstand

Rosenborg var seedet i trekningen og slapp dermed unna de største kanonene i trekningen. Dersom Åge Hareides menn tar seg videre fra sitt møte med latviske Ventspils i tredje runde venter Alanyaspor fra Tyrkia.

Men først må Rosenborg slå Ventspils i andre runde. Rosenborg slo Breidablikk fra Island 4-2 i første kvalifiseringsrunde.

2. kvalifiseringsrunde spilles torsdag 17. september. Den 3. kvalifiseringsrunden spilles en uke senere. For å komme med i europaligaens gruppespill må lagene også ta seg gjennom en fjerde og siste kvalifiseringsrunde som spilles 1. oktober.

Molde møter enten Dinamo Zagreb fra Kroatia eller ungarske Ferencváros i en eventuell playoffkamp til mesterligaen. Men først må fjorårets seriemestre vinne borte mot Qarabağ (Aserbajdsjan). Kampene spilles 22/23 og 29/30. september.