Solbakken om å ta over Norge: – Supermotivert og superglad

Solbakken erstatter Lars Lagerbäck, og hans første oppgave blir VM-kvalifiseringen for 2022-sluttspillet.

– Jeg er stolt og beæret over å ha blitt spurt. Vi har hatt dialoger før, men da har det av ulike grunner ikke ført helt fram. Jeg er supermotivert, superglad og ser fram til å kaste meg ut i dette når karantenen er over på søndag, sa Solbakken på en digital pressekonferanse torsdag.

– Det er en spennende spillergruppe, også er det å trene landet sitt. Økonomisk fant vi veldig fort en løsning sammen, sa han videre om hvorfor han tok jobben.

– Mye å bygge på

Solbakken ville ikke si noe konkret om hva som ville bli utfordringene framover.

– Jeg har sett alle landskampen og synes de har gjort en god jobb. Det er progresjon og mye å bygge på.

– Jeg må gå i dybden, se kampene igjen og bli bedre kjent med spillerne. Når jeg har gjort det, er det lettere å svare på hva de store utfordringene blir. Jeg har noen formeninger, men vil ha den lille tvilen til gode.

Starter mandag

Solbakken starter offisielt i jobben 7. desember. Samme kveld trekkes kvalifiseringsgruppene i Zürich. Der kan Norge havne i samme pulje som Danmark og Sverige.

Disse tre nasjonene er på hvert sitt seedingsnivå. Å komme med til VM som europeisk nasjon, krevet svært mye. Bare 13 lag fra Europa kommer med i 2022-sluttspillet.

Solbakken var med i den norske troppen som spiller i VM 1998 og EM to år senere. Norge har ikke deltatt i et seniorsluttspill for menn siden 2000.

Tidligere i høst tapte Norge EM-omspillet hjemme mot Serbia, og da forsvant muligheten til å komme med i mesterskapet som spilles til sommeren.

(©NTB)