Sola reddes av utvidelse til 13 lag

Håndballforbundet åpner for å utvide til 13 lag i eliteseriene neste sesong. Rælingens damer takker ja, mens Sandefjord er i tenkeboksen med sitt herrelag.

Håndballforbundet har måttet gå til utradisjonelle grep i koronavirus-situasjonen.

– Dette er en helt spesiell situasjon. Vi har ikke noe reglement som tar høyde for akkurat den situasjonen vi er i nå. Men vi har noen prinsipper i konkurransereglementet vårt som sier noe om hvordan vi skal opptre når man må rangere lag som har spilt ulikt antall kamper, sier Stig Quille i NHF til NTB.

Det blir sannsynligvis 13 lag i eliteserien for både menn og kvinner neste sesong. Sandefjord (menn) og Rælingen (kvinner) vil få tilbudet om opprykk.

Sistnevnte sier ja, mens Sandefjord må ta en runde internt før man fatter en avgjørelse.

Vrient

Som følge av virusutbruddet ble all håndballaktivitet avlyst 12. mars. Siden da har det vært jobbet med å finne en best mulig løsning på hvordan sesongen skal avsluttes.

Forbundet opplyser at arbeidet har vært utfordrende, og at flere løsninger er vurdert, blant annet med hensyn til opp- og nedrykk fra de ulike divisjonene.

– Endelige tabeller gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall kamper. Dette blir gjort som en konsekvens av flere tilfeller hvor det er ulikt antall spilte kamper innenfor hver enkelt serie, framgår det av torsdagens pressemelding.

Trolig ja

I serier der opp- og nedrykk er avklart, blir dette gjennomført. Videre er det besluttet at lag som havner på kvalifiseringsplass for opprykk, gis tilbud om direkte opprykk. Dette omfatter lagene som blir nummer tre i 1. divisjon og avdelingsvinnerne i 2. divisjon. Det vil bety at SIF rykker opp fra herrenes 2. divisjon uten kvalifisering.

– Vi var forberedt på direkte opprykk eller ikke. Vi var ikke forberedt på at vi kunne velge, så før jeg sier noe mer må jeg ta en runde med klubben, sier daglig leder i Sandefjord, Kjell Gunnar Dahle, til Sandefjords Blad.

Dermed blir eliteserien for menn bestående av 13 lag i 2020/21-sesongen. Det samme blir tilfellet i eliteserien for kvinner. Rælingen endte på fjerdeplass i 1. divisjon, men har bedre poengsnitt enn tredjeplasserte Volda som følge av én kamp mindre spilt. Dermed går tilbudet om opprykk til Rælingen.

– Vi kommer selvfølgelig til å takke ja. Det er dette som har vært målet hele sesongen, sier daglig leder Hanne Nilsen Morlandstø til NTB.

Håndballforbundet opplyser på generelt grunnlag at dersom lag trekker seg eller avslår en tilbudt plass, vil ledige plasser ikke bli fylt opp med mindre det blir færre enn tolv lag i den aktuelle serien.

Slik ser de øvrige beslutningene fra håndballforbundet ut: