Sandnes Ulf har signert midtbanespilleren André Sødlund (23). Det melder klubben selv på sin nettside.

23-åringen har erfaring fra både OBOS-ligaen og Eliteserien. Sist spilte han for Odd. Før det spilte han i Sandefjord.

– Han har slitt med lite spilletid på ett godt Odd lag de siste 2 årene, men forhåpentligvis vil en overgang til Sandnes Ulf gjøre at spilleren kan få en ny start på karrieren sin. Han har tidligere vist at han har de nødvendige ferdigheter, nå gjelder det bare å gi han tillit og tid til å komme tilbake igjen, sier daglig leder Tom Rune Espedal i en kommentar til klubbens egen artikkel på saken.

Ifølge Aftenbladet har 23-åringen skrvet under på en toårsavtalen.

– Det er et spennende og bra prosjekt på gang i Sandnes Ulf nå. Det er en klubb som ikke har vært helt blant de beste de siste sesongene, men det er et godt potensial her, det er et nytt stadion på plass, det er spennende, sier Sødlund til avisen.