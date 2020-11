Smadret Start tross syltynn benk og koronakarantene

Følg RA Sporten på Facebook!

2. omgang:

92 min.: Corner til Start. Heades unna. Slutt! 4-1 til Viking!

91 min.: Måååål! 4-1. Kevin Kabran snurrer med debutant Paulsen og banker den inn.

90 min.: Lagt til to minutter.

87 min.: 2004-modellen Kristoffer Forgaard Paulsen inn til sin debut for Viking. Heggheim ut. Paulsen er storvokst stopper. Produkt av akademiet. Nok et.

86 min.: Klassetakling fra Sebulonsen nede på kanten.

84 min: Denne kampen er selvsagt for lengst avgjort. Det bærer den nå preg av.

79 min.:Corner til Start. Ender i en overgang yil Viking, men Bytyqi får ikke helt kontroll på ballen nær han nærmer seg keeper Deumeland.

77 min.: Dobbeltbytte hos Viking. Veton Berisha og de Lanlay ut. Sondre Auklend og Tommy Høiland inn.

73 min.: Bytter. Schulze ut og Bringaker inn for Start. Skaalevik også inn. Makrini ut. Viking setter inn Østensen for Bjørshol.

71 min.: Mååååål! 4-0! Torsteinbø igjen. Styrer inn ballen etter en nydelig innoverskrudd corner fra de Lanlay.

71 min.: Bytyqi tvinger fram en corner.

70 min.: Måååååål! 3-0! Fredrik Torsteinbø! Får en enkel jobb på retur etter et godt skudd fra Bytyqi.

68 min.: Start setter inn Kasper Skaanes. Ramsland ut.

67 min.: Joe Bell misset kanskje den største sjansen jeg har sett blitt misbrukt på stadion! Skudd i stang etter innlegg fra Bytyqi. Ballen i retur i beina på åpent mål. Over. Den blir bra på YouTube.

65 min.: Corner til Start. Viking klarerer den effektivt vekk.

64 min.: Helt fortjent var det kanskje ikke med 2-0, men ingen bryr seg i Viking. Iven Austbø med løpetur ut på sidelijen for å kaste seg i armene til Berntsen.

62 min.: Mååååååååål! 2-0! Samuel Fridjonsson banker inn ballen etter retur fra et skudd fra Bytyqi.

62 min.: De Lanlay kommer ks. Skuddet har Deumeland kontroll på.

58 min.: Enorm Start-sjanse! Markovic kommer alene gjennom med Austbø - med Bytyqi like bak. Keeperen redder. Like etterpå misser to mann på blankt mål etter et innlegg. Nå er Viking heldige her.

54 min.: Nå bølger det bra her. Hawaai-aktig.

52 min.: Zymer får det gule for holding.

52 min.: Enorm sjanse for Viking etter et brudd, men pasningen fra Torsteinbø er for upresis.

50 min.: Ny corner etter at et skudd fra Bell endrer retning. Det blir igjen til nok en corner i trekket etter. Keeper får etter hvert fatt i ballen.

49 min.: God sjanse til Viking! Fridjonsson ruller opp Bytyqi som skytter. Deumeland i full strekk til corner. Den blir det ikke noe ut av.

47 min.: Skudd rett utenfor etter en corner fra Start.

46 min.: Spillet i gang igjen.

1. omgang:

45 min.. Pause på stadion. 1-0 til Viking.

43 min.: Ny stor Start-sjanse. Eirik Wichne med et skudd like over. Blir corner. Var innom en fot. Den blir det ikke noe ut av.

41 min.: Skudd like utenfor fra Markovic.

40 min.: Viking blir for dype igjen nå. Trykkes helt tilbake av Start.

38 min.: Stor sjanse til Start etter et innlegg. Ramslan avslutter fra kloss hold. Nydelig redning fra Iven Austbø. Lynraskt nede der. Ender i corner.

37 min.: En periode med veldig mye balltrilling på Viking. Finner ikke åpningene. Start legger seg dypere og hviler.

34 min.: Start kommer rundt på kant. Farlig flatt innlegg som klareres med nød og neppe. Viking litt for dype kanskje nå.

32 min.: Viking veldig lave forsatt. Venter på brudd og overganger. Smart med 1-0.

29 min: Kabran kommer igjennom på skrått hold etter et kast, men skyter over og utenfor.

26 min.: Zymer Bytyqi misser alene med keeper! Spilles nydelig fri. Der SKULLE han scoret!

24 min.: Berisha vinner ballen i gunstig posisjon, men innlegge for dårlig.

23 min.: Viking roter det til defensivt, men får nok folk bak ballen til å avverge en kjempesjanse mot.

20 min.: Mååååååååål! 1-0! Sebastian Sebulonsen! Nikker frekt ballen over Deumeland tett inne foran mål etter et innlegg!

20 min.: Corner til Viking etter et blokkert skudd.

19 min.: Bell rives tilsynelatende ned like utenfor 16 meter. Spillet vinkes videre av dommer Dag Vidar Hafsås.

14 min.: Ny stor sjanse ved Kabran. Snurrer rundt med Heggheim og skyter like utenfor.

12 min.: Kjempesjanse til Start! Flatt innlegg ut til Kevin Kabran. Kanonskudd i tverrligger og ut!

11 min.: Og der kom kampens første store sjanse. På en overgang. Zymer Bytyqi og Veton Berisha som førte an. Corner. Skuddet skiftet reting. Corneren endte i et blokkert skudd.

9 min.: Start med en del ball nå. Viking ligger bakpå og venter på overganger.

7 min.: Skuddforsøk fra start blokkert etter et langt kast.

5 min.: Sebulonsen prøver fra distanse. Like over.

3 min.: Fridjonsson prøver seg fra distanse. Rett på keeper Deumeland.

2 min.: Unison sang på Bjarne Berntsen fra de 600 her. Berntsen rørt. Snur seg og vinker. Sterkt.

1 min.: Hordene aksjonerer mot styreleder Thor Steinar Sandvik. Repeterende synging på "Thor Steinar Sandvik - forsvinn fra vår klubb". Holder opp plakater. Det koker etter at Bjarne Berntsen fikk sparken.

1 min.: Oppgjøret i gang på SR-Bank Arena!

Før kampen:

Viking mangler den overnevnte duoen i troppen fordi de har fått status som nærkontakter og er satt i karantene.

Forholdet som holder dem utenfor skjedde på flyturen hjem fra Sarpsborg-kampen. Da satt de to på en rad i nærheten av en person som senere har fått påvist korona.

LES OGSÅ: FK-lederen etter sparkingen: - Vi må få klarhet i noen ting

Det bekrefter daglig leder Eirik Bjørnø til RA.

Trener Bjarne Berntsen må dermed endre i det som sannsynligvis var den opprinnelige planen. Axel Oskar Andresson går inn som stopper i Vevatnes sted.

I tillegg har klubben flere spillere ute med karantene for gule kort - blant annet Kristoffer Løkberg, Ylldren Ibrahimaj og Rolf Daniel Vikstøl. Det betyr st Sebastian Sebulonsen går inn i en uvant rolle på venstre back.

Med så mange utilgjengelige har Viking også en syltynn benk. Faktisk har de to keepere på den for å fylle opp.

LES OGSÅ: Vikings nye trenerduo: Livskrisen fikk Batty til å miste siste rest av tvil

Viking stiller slik (4–3–3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Axel Óskar Andrésson, Henrik Heggheim, Sebastian Sebulonsen – Samúel Kári Fridjónsson, Joe Bell, Fredrik Torsteinbø – Yann-Erik de Lanlay, Veton Berisha, Zymer Bytyqi

LES OGSÅ: Aksjonærer krever omkamp om Berntsen