Slik var Oilers-Stjernen

3. periode:

60 min.: Slutt! Oilers holder unna og vinner 2-1. 29-31 i skudd. Dermed er de sju poeng fra å sette rekord.

59 min:. Der tar Stjernen ut keeper.

58 min.: Stjernen har ikke klart å få i stand noen stor sluttspurt her foreløpig.

56 min.: Vinner Oilers her trenger de sju poeng til på de siste fire kampene for å sette poengrekord.

54 min.: Kaunis tilbake på benken. Rister litt på hodet. Har et håndkle tilgjengelig. Jernmann.

52 min.: Juha Kaunismäki får pucken i hodet på benken! Oilers-assistenten blør godt. Må inn i garderoben. Sannsynligvis for å få et par sting i hodet. Det er ikke første gang, men kanskje som trener?

52 min.: Den som kanskje har imponert mest i kveld for Oilers er keeper Henrik Holm. Flere feberredninger. Det er samtidig ikke et godt tegn mot Stjernen.

50 min.: 4120 tilskuere Nesten stappfullt. Samtidig er det noen tomme seter her. Sesongkortholdere som ikke bruker de.

50 min.: Ikke mål! Dommerne bestemmer seg - etter å ha brukt en liten evighet på å granske bildene. Da går det inn i bøkene som en fantomredning av Holm! Han har hatt et par i dag.

50 min.: Syk redning av Holm! Pucken på vei inn, men han får tverrvendt og tatt pucken med spaken! Men var den inne? Dommerne vil se det på video.

49 min.: Oilers er fulltallige. Nok et bra undertall.

47 min.: Oilers i undertall.

47 min.: Stjernen misbruker en helt vanvittig sjanse! Vinner en duell med Holm og har åpent nett, men to Oilers spillere flyr inn med køller og får avverget scoring ved to anledninger. Vikingstad får to minutter for å skyve målet ut av stilling etter situasjonen.

46 min.: Oilers leder endelig skuddstatistikken igjen. 24-23.

45 min.: Måååååååål! 2-1! Tommy Kristiansen får en lett jobb! Åpent mål etter at Vikingstad først skyter i stangen. Flott forarbeid av Vikingstad.

44 min.: Oilers fulltallige. Solid undertall.

42 min.: Utvisning Oilers. Byhnisveen ryker ut i 2 minutter for tripping.

41 min.: 3. periode er i gang.

2. periode:

40 min.: Pause. 1-1. 19-21 i skudd totalt.

39 min.: Sveum skyter like utenfor!

38 min.: Trettenes får plutselig en gratismulighet. Banker til, men rett på keeper fra god posisjon.

36 min.: Stjernen fulltallige.

35 min.: Oilers får ikke overtallet til å sitte om dagen. Morley er savnet her.

34 min.: Ny utvisning Stjernen. Seks på isen. Hansen soner.

33 min.: Stjernen er fulltallige. Oilers snytes nok for en ny Stjernen-utvisning like før overtallet er slutt. Dommerne får det ikke med seg.

31 min.: Utvisning Stjernen. Jonas Medby får 2 minutter for holding.

29 min.: Står 12-18 i skudd så langt i kampen. Oilers er på ïngen måte friskmeldte etter kollapsen sist. Fint for alle ungene her at de fikk første målet dog.

27 min.: Mååååål! 1-1! Stjernen svarer! Styring. Holm satt ut av spill. Phillip Hansen med målet. Trnavsky med assist. Hallström får også. Dommerne ser den på ny på video, for å kikke etter høy kølle, men den godkjennes.

25 min.: Oilers fulltallige. Lang pause i kampen grunnet bamserydding på isen.

24 min.: Mååååååååååååål! 1-0! Bamsene regner i DNB Arena! Markus Søberg kommer alene med keeper i undertall. Gjør ingen feil!

23 min.: Utvisning Oilers. Kristiansen får to minutter. Hekting. Oilers i undertall.

22 min.: Litt gruff foran målet til Rumpel. OK sjanse til Oilers.

21 min.: Spillet er i gang.

1. periode:

20 min.: Pause etter ny svak Oilers-periode. 8-15 i skudd til bortelaget. 0-0 i mål. Stjernen klart nærmest.

19 min.: Ny stor mulighet for Stjernen! 7-14 i skudd nå. Dette er ikke bra, Oilers!

18 min.: Oilers fulltallige. Solid undertall. Slapp ikke Stjernen til skudd og lot dem ikke etablere.

16 min.: Utvisning på Oilers. Andreas Klavestad får to minutter for slashing. Oilers i undertall.

16 min.: Stjernen leder nå skuddstatistikken! 6-10.

15 min.: Oilers blåser en stor sjanse ved Brassart. Han ble satt opp av Kristiansen.

13 min.: Ny feberredning av Holm! Oilers har falt sammen igjen etter en grei start. Ser ikke bra ut.

12 min.: Kjemperedning av Holm! Nå får Oilers mange farlige brudd på seg her. De er i ferd med å rote offensivt igjen og gi bort farligheter. Ikke et bra tegn. Ligner det som skjedde torsdag.

11 min.: Oilers leder skuddstatistikken 5-2. Spiller OK, men fyrer på ingen måte på alle sylindere.

9 min.: Stjernen fulltallige. Svakt overtall av Oilers.

7 min.: Utvisning Stjernen. Seks spillere på isen. Nå har Oilers muligheten til å lage bamsemål i overtall. Sam Coatta soner.

6 min.: Oilers har sett mye mer solide ut de første miuttene her enn hva som var tilfellet mot Grüner torsdag.

4 min.: God kombinasjon mellom Kissel og Trettenes. Førstnevnte svært nære mål. Ny god redning. Oilers sterkt i gang her.

2 min.: Rokseth dunker til fra distanse. God redning av Rumpel.

1 min:. Sveum svært nære å sette årest bamsemål med skudd fra blå etter 1.30. Like utenfor.

1 min.: Søberg slenger av gårde kampens første skudd.

1 min.: Kampen er i gang i DNB Arena! Oilers donerte før kampen 100.000 til Stine Sofie-senteret ettersom dette er årets bamsekamp. Veldedighet står i høysetet. La oss håpe det ikke gjelder på isen også. Slik det gjorde torsdag.

Før kampen:

De nyslåtte seriemesterne skulle bare reise til Oslo og hente ut ytterligere tre poeng i jakten på ny poengrekord i Get-ligaen. I stedet endte torsdagens kamp med 4-3 og et gedigent mageplask.

Trener Todd Bjorkstrand hadde til den kampen flere forfall. Han hadde også stokket om på rekkene. Til dagens kamp har han både spillere tilbake og mer normale rekkesammensettinger.

Det viktigste navnet som er tilbake er selvsagt poengkonge og mesterhjerne Nolan Zajac. Superbacken er tilbake i par med Andreas Klavestad.

Dessuten er igjen Dan Kissel og Mathias Trettenes satt sammen i førsterekken.

Oilers stiller slik med Henrik Holm i mål:

1. rekke: Klavestad, Zajac - Søberg, Trettenes, Kissel.

2. rekke: Bryhnisveen, Sveum - Kristiansen, Brassart, Magnus Hoff.

3. rekke: Rokseth, Ulriksen - Mauldin, Schwartrz, Talge.

4. rekke: Strandborg, Kvål - Mathisen, Vikingstad, Hurrød.