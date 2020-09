«Skulle de rykke ned vil mange peke på salg som en ekte gresk tragedie»

Følg RA Sporten på Facebook !



Økonomisk sett framstår overgangen fornuftig for begge partene. Unge Pereira vil i den greske toppserien få et eventyr og muligheten til å legge seg opp penger på en helt annen måte enn om han hadde blitt værende i Stavanger.

For Viking som klubb vil salget av Pereira føre posten for salg på det endelige 2020-regnskapet opp i nærheten av 30 millioner kroner. Kristian Thorstvedt (totalramme på rundt 20 millioner) og Zlatko Tripic (rundt 4 millioner) blir begge også bokført i år. Legger du til 12–13 millioner for Pereira har Viking solgt spillere med en totalramme på litt i underkant av 40 millioner.

Så vil ikke alt dette havne på 2020-regnskapet. Noe av det er såkalte «ad-ons». Det vil si penger for spilte kamper og sportslige prestasjoner. Men rundt 30 millioner i kontanter kan en nok regne med.

Så må du trekke kjøpene som er gjort fra totalsummen. Veton Berisha kostet over 7 millioner. Så kommer signeringsbeløp. Yann-Erik de Lanlay og Arild Østbø var gratis i overgang, men her må en påregne solide signeringsbeløp. Joe Bell var heller ikke helt gratis. Jeg tipper fort Viking har brukt opp ganske mye av hva de fikk inn i kontanter fra de to vintersalgene – om du inkluderer lønn.

Da korona slo til var det definitivt ikke en del av planen. Fotball uten tilskuere er dårlig butikk. Det skjønner alle.

Klubben dro i 2019 inn rundt 11 millioner i inntekter fra publikum. Selv om regjeringens pakker lokker med rundt 70 prosent refusjon er mye fortsatt usikkert. Legger du på andre tap (marked) og forhøyede utgifter (nye kontrakter med flere) er det lett å skjønne at tallene for drift reelt sett er blodrøde akkurat nå i Jåttåvågen.

Det er alltid en grunn for at ledere i en klubb ikke vil snakke høyt om hva halvårsregnskapene viste.

Så endrer et salg av Pereira langt på vei denne biten. Det er nærliggende å tro at de får 8–10 millioner kroner kontant for backen. Det tallet er fort ganske synonymt med tapene så langt. Så vil refusjoner fra regjeringen bestemme hvordan sluttbildet på 2020 ser ut.

Uansett er det viktig å huske at 2021 blir enda tøffere på markedssiden. Dette salget er ansvarlig og smart. Kanskje til og med helt nødvendig.

Sportslig sett framstår overgangen god for Pereira, men ikke for Viking. Pereira får ta et fornuftig steg videre i karrieren til en spennende klubb som kjemper om titler. Det skjer i et land hvor de er fotballgale – og i en klubb som også spiller i Europa regelmessig.

For Viking er det likevel et klart sportslig minus. Venstresiden har vært det farligste angrepsvåpenet så langt i 2020.

De relasjonelle ferdighetene mellom trioen Pereira/Bytyqi/Berisha er hovedgrunnen til at Viking er ute av den verste nedrykksmyren. Nå brytes samarbeidet opp.

Om Viking skulle rykke ned vil mange peke på et salg som en ekte gresk tragedie og utløsende faktor.

Det er derfor totalen i fotballen på dette nivået er så vanskelig. Sport og økonomi må alltid ses i sammenheng.

Jeg håper Viking har råd til et par handler selv nå.

Det vil hjelpe.

